“Їм теж потрібен захист”: в Україні створять спеціальні укриття для тварин

В Україні можуть зʼявитися спеціальні укриття для тварин. Така ініціатива розглядається на тлі скандалу з недопуском дітей з собакою до укриття в Києві минулого тижня. Також влада перегляне указ, який перешкоджає користування укриттями людьми з домашніми улюбленцями.

Про це розповів заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Тимур Ткаченко, передає НСН.

В Україні створять спеціальні укриття для тварин

Ткаченко назвав ситуацію, яка сталася з дітьми у столиці, “несправедливою”. Він пообіцяв, що питання врегулюють.

“Після цього випадку ми поговорили з ДСНС. Хочу анонсувати, що в межах роботи координаційного штабу з питань споруд цивільного захисту, який запрацює найближчим часом, ми ініціюємо питання перегляду наказу, в якому йдеться, що нібито з тваринами не можна спускатися в укриття. Це питання буде врегульовано. І будуть норми, які це дозволять. Або нададуть спеціальні приміщення для тварин”, – сказав Ткаченко.

За словами заступника міністра, ситуація з укриттями в Україні загалом покращується. Органи місцевого самоврядування разом з міськими адміністраціями та благодійними фондами створюють нові укриття. У цьому напрямку триває активна робота. Ткаченко вказав, що з 20 тис. укриттів на початку повномасштабного вторгнення рф їхня кількість збільшилася до 60,5 тис. – це дозволяє забезпечити захистом близько 50% населення.

“Вони теж потребують захисту”: в Україні створять спеціальні укриття для тварин

Раніше ми писали: Скільки коштує диплом бакалавра в Україні: ціни на навчання в різних вузах