На сайті Освіта.ua опубліковані довідкові дані про вартість навчання на контракті для здобуття ступеня бакалавра зі спеціальностей усіх освітніх галузей. Передає НСН.

Скільки коштує диплом бакалавра в Україні: ціни на навчання в різних вузах

Які наразі ціни на освіту? На сайті Освіта.ua повідомляється, що дані про розмір оплати навчання отримані інформаційною системою «Вступ.ОСВІТА.UA» з Єдиної державної бази з питань освіти за договором з ДП «Інфоресурс» станом на 01 жовтня 2023 року.

У таблицях наведено інформацію про річну вартість навчання за всіма освітніми програмами закладів вищої освіти України на денній формі навчання. До переліку включені освітні програми, вступ на які відбувався під час основного набору абітурієнтів у липні 2023 року.

Вартість здобуття вищої освіти за кожною спеціальністю бакалаврату в різних вишах України різняться в рази. Наприклад:

За спеціальністю «Агрономія» можна отримати освіту вартістю від 10080 гривень в Миколаєві до 31416 – у Тернополі

За спеціальністю «Архітектура та містобудування» – від 16000 у Дніпрі до 70000 – у Львові

За спеціальністю «Національна безпека» – від 21950 у Житомирі до 39900 – у Києві

За спеціальністю «Електронні комунікації та радіотехніка» – від 13700 у Харкові до 39900 у Києві

За спеціальністю «Дизайн» – від 14500 у Києві до 59470 у тому ж Києві

За спеціальністю «Освітні. Педагогічні науки» – від 14500 у Кам’янець-Подільському до 30180 – у Львові

За спеціальністю «Терапія та реабілітація» – від 14890 у Запоріжжі до 42347 – у Дніпрі.

В окремих публікаціях за кожною спеціальністю бакалаврату подано таблиці з актуальними відомостями про вартість навчання у 2023/24 навчальному році.

Також на сайті зауважують, що його читачі можуть зʼясувати вартість здобуття вищої освіти як у державних, так і в приватних вишах за такими видами конкурсних пропозицій: фіксованою, відкритою та небюджетною.

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