В Україні скасували заочну і вечірню вищу освіту – Рада ухвалила закон

В Україні скасували заочну і вечірню освіту у вищих учбових закладах. Верховна Рада ухвалила закон “Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підсумкової атестації та вступної кампанії 2024 року”, передає НСН.

Ухвалення відповідного законопроєкту №10092 в цілому підтримали 285 нардепів, повідомив заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції “Голос” Ярослав Железняк у Telegram.

Як пояснює Цензор.нет, закон передбачає, що з 2024 року не буде проводиться набір вступників для здобуття ступенів вищої освіти бакалавра та магістра за вечірньою та заочною формами здобуття освіти, а також для здобуття ступеня вищої освіти молодшого бакалавра.

Автори законопроєкту вважають, що його ухвалення “сприятиме формуванню контингенту здобувачів вищої та фахової передвищої освіти, збереженню інтелектуального потенціалу нації, стимулюватиме до навчання в Україні, знизить соціальну напругу в суспільстві в частині визначеності правил та вимог вступної кампанії 2024 року”.

Окрім цього, згідно з новим законом, приймання на навчання для здобуття вищої освіти та до закладів фахової передвищої освіти здійснюється у 2024 році в особливому порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади у сфері освіти й науки;

Конкурсний відбір у виші буде здійснюватися за результатами ЗНО 2021 року та/або вступних випробувань 2022–2024 року, проведених з використанням організаційно-технологічних процесів зовнішнього незалежного оцінювання та творчого конкурсу (конкурсу фізичних здібностей) у передбачених законодавством випадках.

Вступні випробування для участі в конкурсному відборі на навчання у вишах включають українську мову, математику, історію України та предмет на вибір (фізика, хімія, біологія, іноземна мова, географія, українська література).

Здобувачів освіти, які завершують здобуття кожного рівня повної загальної середньої освіти, звільнено від державної підсумкової атестації.

Для учнів, які у 2024 році завершують початкову школу, буде проведено державну підсумкову атестацію в режимі пілотування.

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