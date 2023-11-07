Учні українських шкіл вже розпочали навчання після осінніх канікул, проте не дуже надовго. Адже скоро в них почнуться зимові канікули

У межах цього навчального року кожен регіон і навіть школа можуть самостійно формувати свій графік канікул. Міносвіти визначило лише дати початку та завершення навчального року. Все ж уже відомі орієнтовні дати відпочинку школярів.

Про це розповідає НСН з посиланням на 24tv.ua та РБК-Україна.

Так, у межах навчального року 2023 – 2024 зимові канікули відбудуться здебільшого у межах двох часових проміжків. Зокрема, протягом:

23 грудня 2023 року – 7 січня 2024 року;

30 грудня 2023 року – 14 січня 2024 року.

Зимові канікули здебільшого триватимуть два тижні. Це за умови, якщо школярі відпочивали тиждень від навчання восени та ще тиждень відпочиватимуть навесні 2024 року.

Однак є школи, які відпускають учнів у межах цього навчального року лише на зимові канікули. У такому разі діти відпочиватимуть від навчання місяць.

Зимові канікули 2023-2024 рр – графік відпочинку дітей

У школах України можуть запровадити довготривалі канікули.

Усе залежатиме від енергетичної ситуації в Україні, зокрема через можливі блекаути, заявляли у МОН.

Однак рішення щодо оголошення таких канікул ухвалюватиме кожен регіон чи й школа самостійно.

Наприклад, у Києві канікули цього року відбуваються за таким графіком:

зимові – з 23 грудня 2023 року до 7 січня 2024 року

весняні – із 25 до 31 березня 2024 року

літні – з 1 червня 2024 року до 1 вересня 2024 року

Разом із тим компенсаторні заняття для подолання освітніх втрат, атестація та інші заходи, передбачені освітньою програмою, можуть тривати до 28 червня 2024.

Для учнів перших класів додаткові тижневі канікули заплановані з 19 до 25 лютого 2024 року.

Станом на зараз відомо також про відпочинок для школярів у Луцьку. Там зимові канікули розпочнуться до 25 грудня і триватимуть два тижні. А весняні триватимуть один тиждень.

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