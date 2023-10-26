Українці на сході і півдні можуть отримати зимові набори для утеплення квартир і будинків – нова гуманітарна допомога

Українці в деяких регіонах можуть отримати зимові набори для утеплення квартир і будинків або паливні брикети (на вибір). Про нову гуманітарну допомогу повідомляє ГО Eleos-Ukraine, передає НСН.

Через військову агресію в Україні величезна кількість домогосподарств зазнали руйнувань, пожеж та затоплення. Окрім скрутного матеріального становища, українці залишилися й без можливості зігрітися та безпечно пережити найближчу зиму, – йдеться у повідомленні

То ж, щоб полегшити українцям перезимувати “ЕЛЕОС-УКРАЇНА” завдяки підтримці наших надійних партнерів Johanniter International Assistance розпочинає реалізацію нового проєкту – “Підтримка зимівлі особливо вразливих домогосподарств на сході та півдні України”.

В рамках даного проєкту допомога надаватиметься у вигляді зимових наборів утеплення для квартир, для приватних будинків та у вигляді паливних брикетів.

Що входить у зимові набори?

Зимовий набір для квартир включає в себе:

газовий інфрачервоний обігрівач електричний (2 в1),

Малярний скотч 50 × 50,

Монтажна піна 500 мл,

Герметик силіконовий,

Ізоляція алюформ,

Зимова ковдра,

Ліхтар,

Батарейки,

Зовнішній акумулятор (павербанк),

Таблетки для знезаражування питної води,

Каністра для питної води з краном 20-22 л,

Стабілізатор напруги.

Зимовий набір для приватних будинків складається з:

пічка- зарядка на дровах+ електричний (2 в1),

Малярний скотч 50 × 50,

Монтажна піна 500 мл,

Герметик силіконовий,

Ізоляція алюформ,

Зимова ковдра,

Ліхтар,

Батарейки,

Зовнішній акумулятор (павербанк),

Таблетки для знезаражування питної води,

Каністра для питної води з краном 20-22 л,

Стабілізатор напруги.

Окремим набором є дубові або дубово-соснові паливні брикети в розрахунку 500 кг на одну родину.

Зимові набори для утеплення квартир і будинків: хто може отримати допомогу

Мешканці:

Донецької області (Костянтинівська, Краматорська, Покровська, Новогрудівська, Добропільскька, Лиманська та Святогірська міська територіальна громада),

Дніпропетровської області (Кривий Ріг, Синельникове, Нікополь),

Миколаївської (Шевченківська та Первомайська громади),

Харківської області області (Харківська міська територіальна громада та Валківська та Вільхівська громади)

м. Херсон.

Щоб отримати допомогу родина повинна належати хоча б до однієї із наступних категорій:

ВПО, що переміщені після 24.02.2022 року

Місцеві, хто повернулись *

Місцеві, хто проживають на деокупованих територіях *

Місцеві, чиє житло було пошкоджено *

Місцеві, хто проживає на територіях, де відбуваються бойові дії *

(* В громадах з обраних регіонів)

А також родини:

з трьома чи більше дітьми

із вагітними жінками чи жінками, що годують

із людьми з інвалідністю

із людьми похилого віку.

ВАЖЛИВО! Родини можуть отримати або один з наборів, або брикети. Одна й та ж сама родина не може отримати і набір, і брикети.

Форми реєстрації для кожної з громад:

Дніпропетровщина

Увага! У разі перевищення кількості заявок форми будуть закриті до моменту перевірки відповідності заявок до умов проєкту. Кількість зимових наборів утеплення обмежена.

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