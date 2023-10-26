Українці на сході і півдні можуть отримати зимові набори для утеплення квартир і будинків – нова гуманітарна допомога

Українці в деяких регіонах можуть отримати зимові набори для утеплення квартир і будинків або паливні брикети (на вибір). Про нову гуманітарну допомогу повідомляє ГО Eleos-Ukraine, передає НСН.
Через військову агресію в Україні величезна кількість домогосподарств зазнали руйнувань, пожеж та затоплення. Окрім скрутного матеріального становища, українці залишилися й без можливості зігрітися та безпечно пережити найближчу зиму, – йдеться у повідомленні
То ж, щоб полегшити українцям перезимувати “ЕЛЕОС-УКРАЇНА” завдяки підтримці наших надійних партнерів Johanniter International Assistance розпочинає реалізацію нового проєкту – “Підтримка зимівлі особливо вразливих домогосподарств на сході та півдні України”.
В рамках даного проєкту допомога надаватиметься у вигляді зимових наборів утеплення для квартир, для приватних будинків та у вигляді паливних брикетів.
Що входить у зимові набори?
Зимовий набір для квартир включає в себе:
- газовий інфрачервоний обігрівач електричний (2 в1),
- Малярний скотч 50 × 50,
- Монтажна піна 500 мл,
- Герметик силіконовий,
- Ізоляція алюформ,
- Зимова ковдра,
- Ліхтар,
- Батарейки,
- Зовнішній акумулятор (павербанк),
- Таблетки для знезаражування питної води,
- Каністра для питної води з краном 20-22 л,
- Стабілізатор напруги.
Зимовий набір для приватних будинків складається з:
- пічка- зарядка на дровах+ електричний (2 в1),
- Малярний скотч 50 × 50,
- Монтажна піна 500 мл,
- Герметик силіконовий,
- Ізоляція алюформ,
- Зимова ковдра,
- Ліхтар,
- Батарейки,
- Зовнішній акумулятор (павербанк),
- Таблетки для знезаражування питної води,
- Каністра для питної води з краном 20-22 л,
- Стабілізатор напруги.
Окремим набором є дубові або дубово-соснові паливні брикети в розрахунку 500 кг на одну родину.
Зимові набори для утеплення квартир і будинків: хто може отримати допомогу
Мешканці:
- Донецької області (Костянтинівська, Краматорська, Покровська, Новогрудівська, Добропільскька, Лиманська та Святогірська міська територіальна громада),
- Дніпропетровської області (Кривий Ріг, Синельникове, Нікополь),
- Миколаївської (Шевченківська та Первомайська громади),
- Харківської області області (Харківська міська територіальна громада та Валківська та Вільхівська громади)
- м. Херсон.
Щоб отримати допомогу родина повинна належати хоча б до однієї із наступних категорій:
ВПО, що переміщені після 24.02.2022 року
- Місцеві, хто повернулись *
- Місцеві, хто проживають на деокупованих територіях *
- Місцеві, чиє житло було пошкоджено *
- Місцеві, хто проживає на територіях, де відбуваються бойові дії *
(* В громадах з обраних регіонів)
А також родини:
- з трьома чи більше дітьми
- із вагітними жінками чи жінками, що годують
- із людьми з інвалідністю
- із людьми похилого віку.
ВАЖЛИВО! Родини можуть отримати або один з наборів, або брикети. Одна й та ж сама родина не може отримати і набір, і брикети.
Форми реєстрації для кожної з громад:
Дніпропетровщина
Увага! У разі перевищення кількості заявок форми будуть закриті до моменту перевірки відповідності заявок до умов проєкту. Кількість зимових наборів утеплення обмежена.
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