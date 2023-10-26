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Тег:
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Українці на сході і півдні можуть отримати зимові набори для утеплення квартир і будинків – нова гуманітарна допомога

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Українці на сході і півдні можуть отримати зимові набори для утеплення квартир і будинків – нова гуманітарна допомога
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Українці в деяких регіонах можуть отримати зимові набори для утеплення квартир і будинків або паливні брикети (на вибір). Про нову гуманітарну допомогу повідомляє ГО Eleos-Ukraine, передає НСН.

Через військову агресію в Україні величезна кількість домогосподарств зазнали руйнувань, пожеж та затоплення. Окрім скрутного матеріального становища, українці залишилися й без можливості зігрітися та безпечно пережити найближчу зиму, – йдеться у повідомленні

То ж, щоб полегшити українцям перезимувати “ЕЛЕОС-УКРАЇНА” завдяки підтримці наших надійних партнерів Johanniter International Assistance розпочинає реалізацію нового проєкту – “Підтримка зимівлі особливо вразливих домогосподарств на сході та півдні України”.

В рамках даного проєкту допомога надаватиметься у вигляді зимових наборів утеплення для квартир, для приватних будинків та у вигляді паливних брикетів.

Що входить у зимові набори?

Українці на сході і півдні можуть отримати зимові набори для утеплення квартир і будинків – нова гуманітарна допомога

Зимовий набір для квартир включає в себе:

  • газовий інфрачервоний обігрівач електричний (2 в1),
  • Малярний скотч 50 × 50,
  • Монтажна піна 500 мл,
  • Герметик силіконовий,
  • Ізоляція алюформ,
  • Зимова ковдра,
  • Ліхтар,
  • Батарейки,
  • Зовнішній акумулятор (павербанк),
  • Таблетки для знезаражування питної води,
  • Каністра для питної води з краном 20-22 л,
  • Стабілізатор напруги.

Зимовий набір для приватних будинків складається з:

  • пічка- зарядка на дровах+ електричний (2 в1),
  • Малярний скотч 50 × 50,
  • Монтажна піна 500 мл,
  • Герметик силіконовий,
  • Ізоляція алюформ,
  • Зимова ковдра,
  • Ліхтар,
  • Батарейки,
  • Зовнішній акумулятор (павербанк),
  • Таблетки для знезаражування питної води,
  • Каністра для питної води з краном 20-22 л,
  • Стабілізатор напруги.

Окремим набором є дубові або дубово-соснові паливні брикети в розрахунку 500 кг на одну родину.

Зимові набори для утеплення квартир і будинків: хто може отримати допомогу

Українці на сході і півдні можуть отримати зимові набори для утеплення квартир і будинків – нова гуманітарна допомога

Мешканці:

  • Донецької області (Костянтинівська, Краматорська, Покровська, Новогрудівська, Добропільскька, Лиманська та Святогірська міська територіальна громада),
  • Дніпропетровської області (Кривий Ріг, Синельникове, Нікополь),
  • Миколаївської (Шевченківська та Первомайська громади),
  • Харківської області області (Харківська міська територіальна громада та Валківська та Вільхівська громади)
  • м. Херсон.

Щоб отримати допомогу родина повинна належати хоча б до однієї із наступних категорій:

ВПО, що переміщені після 24.02.2022 року

  • Місцеві, хто повернулись *
  • Місцеві, хто проживають на деокупованих територіях *
  • Місцеві, чиє житло було пошкоджено *
  • Місцеві, хто проживає на територіях, де відбуваються бойові дії *

(* В громадах з обраних регіонів)

А також родини:

  • з трьома чи більше дітьми
  • із вагітними жінками чи жінками, що годують
  • із людьми з інвалідністю
  • із людьми похилого віку.

ВАЖЛИВО! Родини можуть отримати або один з наборів, або брикети. Одна й та ж сама родина не може отримати і набір, і брикети.

Форми реєстрації для кожної з громад:

Дніпропетровщина

Увага! У разі перевищення кількості заявок форми будуть закриті до моменту перевірки відповідності заявок до умов проєкту. Кількість зимових наборів утеплення обмежена.

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