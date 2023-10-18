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Тег:
CуспільствоSocВійна

Нова гуманітарна допомога для українців у Дніпрі: як подати заявку на отримання продуктів

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Нова гуманітарна допомога для українців у Дніпрі: як подати заявку на отримання продуктів
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Нова гуманітарна допомога для українців у Дніпрі від благодійного фонду «Право на життя» передбачає видачу продуктів харчування. Триває реєстрація. Як подати заявку і хто може отримати, НСН розповість у цьому матеріалі.

У рамках програми “Екстрена продовольча допомога постраждалому населенню України за підтримки WFP і ADRA Україна” благодійний фонд “Право на життя” організував видачу продуктових наборів безоплатно для постраждалих через бойові дії громадян України в місті Дніпро.

Кому надають допомогу

Гуманітарну допомогу дають жителям Дніпра, які є:

  • студентами,
  • ВПО,
  • пенсіонерами,
  • людьми з інвалідністю,
  • жителями, які повернулися в місто,
  • сім’ями з трьома дітьми і більше,
  • самотніми батьками,
  • сім’ями з низьким доходом,
  • жінками з вагітністю,
  • українцями, які втратили роботу.

Нова гуманітарна допомога: як подати заявку

Для отримання безкоштовного продуктового набору потрібно зареєструватися за цим посиланням.

Під час заповнення заявки потрібно буде вказати такі дані:

  • ПІБ;
  • номер телефону для зв’язку;
  • ваш статус;
  • вік кожного члена сім’ї;
  • реквізити довідки ВПО;
  • адреса проживання до війни.

Список тих, кому нададуть безоплатні продукти буде опубліковано в офіційних акаунтах благодійного фонду “Право на життя” – Instagram і Facebook.

ВАЖЛИВО! Відстежуйте себе в списках на сторінках у наших соцмережах! Підпишіться на нас ОБОВ’ЯЗКОВО й слідкуйте за новинами, списки виставляються по черзі, – йдеться у повідомленні на сайті організації

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