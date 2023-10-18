Нова гуманітарна допомога для українців у Дніпрі: як подати заявку на отримання продуктів

Нова гуманітарна допомога для українців у Дніпрі від благодійного фонду «Право на життя» передбачає видачу продуктів харчування. Триває реєстрація. Як подати заявку і хто може отримати, НСН розповість у цьому матеріалі.
У рамках програми “Екстрена продовольча допомога постраждалому населенню України за підтримки WFP і ADRA Україна” благодійний фонд “Право на життя” організував видачу продуктових наборів безоплатно для постраждалих через бойові дії громадян України в місті Дніпро.
Кому надають допомогу
Гуманітарну допомогу дають жителям Дніпра, які є:
- студентами,
- ВПО,
- пенсіонерами,
- людьми з інвалідністю,
- жителями, які повернулися в місто,
- сім’ями з трьома дітьми і більше,
- самотніми батьками,
- сім’ями з низьким доходом,
- жінками з вагітністю,
- українцями, які втратили роботу.
Нова гуманітарна допомога: як подати заявку
Для отримання безкоштовного продуктового набору потрібно зареєструватися за цим посиланням.
Під час заповнення заявки потрібно буде вказати такі дані:
- ПІБ;
- номер телефону для зв’язку;
- ваш статус;
- вік кожного члена сім’ї;
- реквізити довідки ВПО;
- адреса проживання до війни.
Список тих, кому нададуть безоплатні продукти буде опубліковано в офіційних акаунтах благодійного фонду “Право на життя” – Instagram і Facebook.
ВАЖЛИВО! Відстежуйте себе в списках на сторінках у наших соцмережах! Підпишіться на нас ОБОВ’ЯЗКОВО й слідкуйте за новинами, списки виставляються по черзі, – йдеться у повідомленні на сайті організації
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