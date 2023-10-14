Деякі українці можуть отримати ноутбуки безкоштовно – як подати заявку

В Україні жінки можуть отримати ноутбуки безкоштовно у рамках програми благодійного фонду “Жіночі можливості”

Як передає НСН, про це повідомляє Zayava.info.

Так, допомога надається українським багатодітним жінкам, які мріють збудувати кар’єру та реалізувати свої здібності. Українкам видають безкоштовно ноутбуки та надають навчальний курс “Основи комп’ютерної грамотності”, який потрібно обов’язково пройти.

Зокрема, на допомогу від фонду можуть розраховувати українки, які вирощують трьох та більше дітей із таких категорій:

внутрішньо переміщені особи;

дружини захисників України.

Деякі українці можуть отримати ноутбуки безкоштовно

Реєстрація на отримання безкоштовних ноутбуків триватиме до 31 жовтня.

Для того, щоб отримати ноутбук і навчитися комп’ютерної грамотності, потрібно заповнити анкету за посиланням.

Щоб взяти участь у проекті, потрібно заповнити та відправити форму реєстрації онлайн.

При цьому під час реєстрації потрібно буде вказати:

ПІБ;

вік;

контактний номер телефону;

електронна адреса;

статус та кількість дітей;

рівень комп’ютерної грамотності.

Крім того, організатори просять додати мотиваційний лист із описом того, як ви плануєте будувати свою кар’єру за допомогою ноутбука.

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