Як захистити комп’ютер – лайфхаки на випадок несподіваного відключення електроенергії

Вимкнення світла може призвести до різних пошкоджень техніки. Як захистити комп’ютер у разі відключення електроенергії

Раптові та несподівані відключення електроенергії для українців уже ситуація не нова, та й не завжди несподівана, а все через обстріли, які влаштовує країна-агресор росія. Дуже чутливо на такі “сценарії” реагує наша техніка, тому важливо підготуватися заздалегідь, щоб зберегти все в цілості.

Вимкнення електроенергії може завдати комп’ютеру серйозних збитків, іноді доходячи до того, що він виводиться з ладу. Якщо ви хочете запобігти цьому і таким чином захистити здоров’я вашого комп’ютера, можна вжити деяких запобіжних заходів, пише портал santeplus, розповідає НСН.

Як захистити комп’ютер від вимкнення електроенергії

Джерело безперебійного живлення

Якщо ви хочете зберегти поточну роботу та безпечно вимкнути комп’ютер під час відключення електроенергії, розгляньте можливість використання джерела безперебійного живлення (ДБЖ), яке допоможе захистити ваш комп’ютер від стрибків напруги та інших перебоїв у подачі електроенергії.

Цей інвертор оснащений батареєю, термін служби якої становить одну годину. Це дозволить вам зберегти роботу та безпечно вимкнути комп’ютер до відновлення живлення.

Мережевий фільтр

Мережевий фільтр — це пристрій, який захищає від стрибків напруги, створюючи лінію захисту від них. Використовуючи його, ви захистите свій комп’ютер та інші електричні пристрої від раптових відключень електроенергії та стрибків напруги.

Ще новини України: Скоро зима – чи можливі відключення світла на кілька днів через атаки РФ