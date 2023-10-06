Деякі українці можуть оформити допомогу у розмірі 3600 гривень – хто може подати заявку

Мешканці шести областей України можуть оформити допомогу у розмірі 3600 гривень. Виплати будуть перераховуватись на рахунок протягом трьох місяців

Про це йдеться на сайті Естонської ради у справах біженців, передає НСН.

Хто може отримати допомогу у розмірі 3600 гривень

Українці, які постраждали від війни та проживають у Запорізькій, Донецькій, Луганській, Харківській, Херсонській та Миколаївській областях, зможуть оформити допомогу – 3600 гривень на місяць.

Як отримати грошову допомогу?

Спочатку потрібно звернутися по телефону чи подати заяву на сайті.

Після, якщо ваша заявка буде затверджена, потрібно заповнити форму – за посиланням .

“Якщо за Вашою заявою було прийнято позитивне остаточне рішення, розмір допомоги становитиме 3600 грн. на місяць для однієї особи протягом 3 місяців. Багатоцільова грошова допомога перераховується на банківський рахунок, вказаний Вами”, – йдеться у повідомленні

Якщо ви подали заявку, але не отримали відповіді, на сайті є можливість перевірити статус заявки.

Українців попереджають, що Естонську раду у справах біженців ретельно перевіряють інформацію та виплати можуть позбавити, якщо з’ясується, що людина отримує аналогічну допомогу від іншого агентства чи організації за той самий період.

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