Грошова допомога за послугу догляд вдома надається громадянам, які потерпіли на виробництві і потребують спеціального догляду. Як оформити виплати онлайн – інструкція

Українці можуть подавати заявки на отримання грошової допомоги за соціальну послугу догляд вдома онлайн.

Про це поінформували у пресцентрі Пенсійного фонду, інформує НСН.

Як зазначається, послугою можуть скористатися громадяни, потерпілі на виробництві, на вебпорталі електронних послуг ПФУ.

Як пояснили фахівці Пенсійного фонду, потерпілі на виробництві, які отримали право на спеціальний медичний догляд та/чи постійний сторонній догляд, чи потребують побутового обслуговування, повинні зробити кілька кроків.

Грошова допомога за послугу догляд вдома – як оформити заявку на виплати онлайн

Для цього необхідно:

зайти на вебпортал е-послуг ПФУ;

авторизуватися у власному онлайн-кабінеті шляхом кваліфікованого електронного підпису (КЕП);

у розділі “Комунікації з ПФУ” натиснути пункт “Заява про надання соціальної послуги”;

прочитати інформацію на екрані, натиснути “Продовжити”;

обрати “Заява про надання соціальної послуги догляду вдома членом сім’ї або іншою особою”;

внести дані, позначені зірочкою;

натиснути “Додати;

внести дані про члена сім’ї чи іншу особу, яка здійснюватиме догляд;

натиснути “Зберегти”;

натиснути “Додати файл”, де потрібно додати відскановані копії документів, що дають право на обраний вид догляду;

натиснути “Сформувати заяву”;

перевірити інформацію та відправити до ПФУ.

Результат обробки заяви можна побачити в особистому кабінеті у розділі “Мої звернення”.

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