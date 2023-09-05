Які страхові виплати можуть отримати українці, як оформити

Працівники в Україні можуть отримати страхові виплати за травму чи хворобу. Є одноразові та щомісячні компенсації, які надаються як безпосередньо постраждалим, так і членам їхніх родин.

Про процедуру отримання виплат на роботі, розповідає НСН з посиланням на Заборону.

Страхові виплати для постраждалих: як подати заяву

Пенсійний фонд України створив новий сервіс для подання онлайн-заяв на страхові виплати. Доступно три опції щодо грошової допомоги: її можна отримати вперше, продовжити або зробити перерахунок.

Оформити компенсації можуть як постраждалі люди, так і члени їхніх сімей.

Як подати заяву:

зайти в особистий кабінет на порталі електронних послуг Пенсійного фонду України. Для цього треба використати кваліфікований електронний підпис (КЕП);

на панелі зліва в розділі «Комунікації з ПФУ» обрати опцію «Заява на страхову виплату»;

надати згоду на дистанційне інформування та натиснути кнопку «Продовжити»;

з наданого переліку заяв обрати саме той тип, який потрібно;

заповнити всі обов’язкові поля (позначені зірочкою) — загальні та адресні дані заявника, інформація про страховий випадок, дані для призначення страхової виплати. Потім додати скан-копії необхідних документів;

надати згоду на передачу та обробку персональних даних та натиснути кнопку «Сформувати заяву»;

перевірити дані, підписати її КЕП та надіслати до Пенсійного фонду України.

Відеоінструкція, як подати заяву онлайн

Яка є грошова допомога від ПФУ постраждалим на роботі

Кожний працівник в Україні, згідно із законом «Про охорону праці», має загальнообов’язкове державне страхування. Можна розраховувати на грошову допомогу у випадку отримання травми на виробництві чи професійного захворювання.

Щоб підтвердити статус потерпілого, на підприємстві проводиться спеціальне розслідування. Ним займається комісія, яка складається з представників роботодавця, профспілки та спеціалістів з безпеки. Вони мають довести, що працівник постраждав не внаслідок власної недбалості, а через недопрацювання роботодавця чи нещасний випадок.

Якщо буде встановлено, що травма чи хвороба є страховим випадком, можна отримати такі виплати:

допомогу по тимчасовій непрацездатності — виплачується у розмірі 100% середньої заробітної плати;

одноразову допомогу в разі стійкої втрати працездатності — призначається на підставі довідки Медико-соціальної експертної комісії (МСЕК). Її розмір визначається в залежності від ступеня втрати працездатності;

щомісячні страхові виплати — встановлюються відповідно до ступеня втрати працездатності та зарплати потерпілого. Мінімальний розмір не може бути меншим мінімальної зарплати, максимальний — не перевищує 4 МЗП;

виплати у разі переведення на легшу, нижчеоплачувану роботу — зберігається зарплата до страхового випадку на строк, визначений лікарсько-консультативною комісією (ЛКК) або МСЕК;

щомісячні виплати дитині, яка народилася з інвалідністю, внаслідок травмування або захворювання матері під час вагітності — здійснюються до 18 років або до закінчення навчання, але не більш як до 23 років.

У разі смерті непрацездатні члени сім’ї можуть отримати такі компенсації:

одноразову допомогу — виплачується у розмірі 40 мінімальних зарплат;

одноразову виплату кожній людині, яка була на його утриманні — надається у розмірі 8 МЗП;

щомісячні страхові виплати — визначаються із зарплати потерпілого. Сума виплат розраховується шляхом ділення зарплати на кількість отримувачів допомоги;

виплати на поховання та ритуальні послуги.

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