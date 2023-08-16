Нещасний випадок або захворювання на виробництві – яку компенсацію може отримати працівник

Для українців передбачені грошові виплати за отримання травми або захворювання на виробництві. Скільки і у яких випадках може отримати працівник

Якщо ви працюєте на виробництві, де можна легко травмуватися чи інфікуватися чимось, тоді можете розрахувати на страхові виплати від держави. Але сума та обставини для отримання допомоги можуть відрізнятися.

Про це розповіли в Пенсійному фонді України, інформує НСН.

Хто може отримати виплати

Законом України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування” передбачено такі види страхових виплат внаслідок нещасного випадку або професійного захворювання на виробництві:

допомога по тимчасовій непрацездатності – виплачується у розмірі 100% середньої зарплати

одноразова допомога в разі стійкої втрати професійної працездатності – призначається на підставі висновку МСЕК

щомісячні страхові виплати – встановлюються відповідно до ступеня втрати професійної працездатності виходячи із середньомісячної зарплати потерпілого перед настанням страхового випадку

виплати у разі тимчасового переведення на легшу роботу – за потерпілим зберігається його середньомісячна зарплата на строк, визначений ЛКК або МСЕК

щомісячні страхові виплати потерпілому, який проходить професійне навчання або перекваліфікацію

щомісячні виплати дитині, яка народилася з інвалідністю, внаслідок травмування на виробництві або професійного захворювання її матері під час вагітності – здійснюються до досягнення дитиною 18 років, або до закінчення навчання, але не більш як до досягнення 23 років. До 18 років виплати здійснюються у розмірі державної допомоги дітям з інвалідністю, після 18 років – у розмірі середньомісячної заробітної плати, що склалася на території області (міста) проживання таких осіб, але не менше від середньомісячної заробітної плати в країні на день набуття права на виплату.

компенсація потерпілому та особі, яка його супроводжує, вартості проїзду до місця лікування та/або реабілітації та у зворотному напрямку

Нещасний випадок або захворювання на виробництві – яку компенсацію може отримати працівник

Скільки можна отримати

У більшості випадків розмір виплат залежить від ступеня травмування.

Проте, наприклад, одноразова допомога в разі стійкої втрати професійної працездатності становить до 46 900 гривень.

Щомісячні страхові виплати можуть коливатися від 6 700 гривень до 26 800 гривень.

Страхові виплати непрацездатним членам сім’ї у разі смерті потерпілого такі:

одноразова допомога сім’ї розміром 40 розмірів мінімальної зарплати на день настання права на страхову виплату (на 2023 рік це 268 000 гривень)

одноразова виплата кожній особі, яка була на утриманні потерпілого або мала на це право – 53 600 гривень

щомісячні страхові виплати визначаються із середньомісячної заробітної плати потерпілого

виплати на поховання та пов’язані з цим ритуальні послуги

Як подати документи для призначення виплат

Заява, разом із документами необхідними для призначення, перерахування, продовження та здійснення страхових виплат і соціальних послуг, подається:

в паперовому вигляді особисто чи через уповноваженого представника до територіального органу ПФУ

в електронній формі через вебпортал електронних послуг ПФУ з використанням кваліфікованого електронного підпису

Звернення про отримання страхових виплат розглядають та ухвалюють відповідні рішення протягом 10 календарних днів без дня надходження документів.

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