“Знущання над інвалідами” – в Україні планують скасувати МСЕК: що відомо

З Нового року в Україні планують скасувати МСЕК, де людей з інвалідністю змушують пройти сім кіл пекла, аби довести це. Натомість комісії планують перенести у застосунок “Дія”

Про це заявив голова Комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький. Про це повідомляє НСН з посиланням на Главком.

Так, медико-соціальні експертні комісії хочуть скасувати в першу чергу через абсурдність ситуації, коли людина, скажімо, без ніг, має займати чергу о 5 ранку, аби отримати направлення на МСЕК або ж їхати на передову за довідкою. Окрім цього, останнім часом виникали часті скандали через факти корупції та вибірковості медкомісій, зокрема МСЕК та ВЛК.

В Україні планують скасувати МСЕК: що відомо

За словами Радуцького, завдяки новому закону №9158, в Україні вдалося зробити е-чергу. Наступний крок – перенесення комісій в “Дію”.

“Якщо людина дійсно має ознаки інвалідності, то не треба ні першої, ні другої, ні третьої групи. Адже навіть незрячу людину можна навчити працювати в колцентрі. Людина, яка не чує, теж може щось робити. Держава має витрачати шалені кошти, щоб соціалізувати всіх”, – пояснив він.

При цьому залишається категорія людей, які майже нічого не можуть робити.

“Життя так склалося, коли тільки голова працює, але не тіло. Там має бути соцпрацівник і людина має отримувати достатнє фінансове забезпечення для гідного життя. Але тільки такі люди. Для них уже не треба МСЕК. Чому люди мають ходити кожен рік і показувати, що рука не виросла? А саме це ж МСЕК сьогодні і роблять. Те, що відбувається зараз, – знущання над людьми. МСЕК для мене – це більше знущання навіть, ніж ВЛК”, – наголосив Радуцький

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