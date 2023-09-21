В Україні нова гуманітарна допомога доступна кожному, хто її потребує, і це стосується не лише внутрішньо переміщених осіб, а й громадян, які опинились в складних життєвих умовах через війну. По це повідомляє На пенсії, передає НСН.

Нова гуманітарна допомога: хто може отримати і як подати заявку

Благодійна організація «У матусиних долонях» надає гуманітарну підтримку сім’ям із дітьми, умови життя яких ускладнила війна.

Підтримка надається у вигляді дитячого одягу.

Хто отримає допомогу?

переселенці, змушені переїхати в інші регіони країни з тимчасово окупованих і щойно звільнених територій;

люди, які втратили роботу і опинилися у скрутному становищі внаслідок російської агресії;

переселенці, яким довелося залишити будинки через їх руйнування або внаслідок обстрілу;

сім’ї, що знаходяться в зоні бойових дій.

Як отримати допомогу?

Для отримання допомоги від благодійного фонду потрібно заповнити заявку за цим посиланням.

У формі заповніть інформацію:

ПІБ заявника;

вкажіть, де Ви жили до початку повномасштабної війни та де Ви живете зараз;

якщо у Вас є довідка ВПО (якщо так – вкажіть номер довідки ВПО);

номер телефону;

номер відділення Укрпошти або Нової Пошти;

вік дитини та її стать;

ріст, розмір дитини та розмір взуття, стопа в см;

що саме потрібно.

Якщо у вас виникнуть додаткові запитання, з вами зв’яжеться спеціаліст.

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