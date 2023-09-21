В Україні нова гуманітарна допомога доступна кожному, хто її потребує, і це стосується не лише внутрішньо переміщених осіб, а й громадян, які опинились в складних життєвих умовах через війну. По це повідомляє На пенсії, передає НСН.
Нова гуманітарна допомога: хто може отримати і як подати заявку
Благодійна організація «У матусиних долонях» надає гуманітарну підтримку сім’ям із дітьми, умови життя яких ускладнила війна.
Підтримка надається у вигляді дитячого одягу.
Хто отримає допомогу?
- переселенці, змушені переїхати в інші регіони країни з тимчасово окупованих і щойно звільнених територій;
- люди, які втратили роботу і опинилися у скрутному становищі внаслідок російської агресії;
- переселенці, яким довелося залишити будинки через їх руйнування або внаслідок обстрілу;
- сім’ї, що знаходяться в зоні бойових дій.
Як отримати допомогу?
Для отримання допомоги від благодійного фонду потрібно заповнити заявку за цим посиланням.
У формі заповніть інформацію:
- ПІБ заявника;
- вкажіть, де Ви жили до початку повномасштабної війни та де Ви живете зараз;
- якщо у Вас є довідка ВПО (якщо так – вкажіть номер довідки ВПО);
- номер телефону;
- номер відділення Укрпошти або Нової Пошти;
- вік дитини та її стать;
- ріст, розмір дитини та розмір взуття, стопа в см;
- що саме потрібно.
Якщо у вас виникнуть додаткові запитання, з вами зв’яжеться спеціаліст.
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