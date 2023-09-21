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Нова гуманітарна допомога: хто може отримати і як подати заявку

гуманітарна допомога
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В Україні нова гуманітарна допомога доступна кожному, хто її потребує, і це стосується не лише внутрішньо переміщених осіб, а й громадян, які опинились в складних життєвих умовах через війну. По це повідомляє На пенсії, передає НСН.

Нова гуманітарна допомога: хто може отримати і як подати заявку

Благодійна організація «У матусиних долонях» надає гуманітарну підтримку сім’ям із дітьми, умови життя яких ускладнила війна.

Підтримка надається у вигляді дитячого одягу.

Хто отримає допомогу?

  • переселенці, змушені переїхати в інші регіони країни з тимчасово окупованих і щойно звільнених територій;
  • люди, які втратили роботу і опинилися у скрутному становищі внаслідок російської агресії;
  • переселенці, яким довелося залишити будинки через їх руйнування або внаслідок обстрілу;
  • сім’ї, що знаходяться в зоні бойових дій.

Як отримати допомогу?

Для отримання допомоги від благодійного фонду потрібно заповнити заявку за цим посиланням.

У формі заповніть інформацію:

  • ПІБ заявника;
  • вкажіть, де Ви жили до початку повномасштабної війни та де Ви живете зараз;
  • якщо у Вас є довідка ВПО (якщо так – вкажіть номер довідки ВПО);
  • номер телефону;
  • номер відділення Укрпошти або Нової Пошти;
  • вік дитини та її стать;
  • ріст, розмір дитини та розмір взуття, стопа в см;
  • що саме потрібно.

Якщо у вас виникнуть додаткові запитання, з вами зв’яжеться спеціаліст.

Раніше ми писали: Чи можна оформити статус “дитина війни” у 2023 році – пояснення юристів

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