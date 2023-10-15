Виплати від ООН збільшено: хто і як може отримати допомогу

Виплати від ООН збільшено. Який новий розмір допомоги, хто і як може отримати виплати, читайте в матеріалі нижче. НСН розповість усі деталі з посиланням на офіційний сайт UNHCR Україна.

Виплати від ООН збільшено

З 1 жовтня міжнародні організації збільшили розмір грошової допомоги — із 2220 грн на місяць на людину до 3600 грн на місяць (10800 грн за три місяці).

Крім цих виплат можна отримати також грошову допомогу для підготовки до зимового періоду — 2220 грн на людину (6660 грн за три місяці). Загалом кожен член сім’ї, яка підпадає під умови програми допомоги від ООН, отримає 17460 грн.

Які виплати можна отримати

Допомогу у 2220 грн на підготовку до зими отримають за таких умов:

домогосподарства, зареєстровані із 1 по 30 вересня 2023 року — 2220 грн на кожного члена родини упродовж 3 місяців (тобто 2220 грн + «зимова виплата» у 2220 грн на місяць);

домогосподарства, зареєстровані із 1 жовтня до кінця 2023 року — 2220 грн на кожного члена родини упродовж 3 місяців (тобто нова виплата у 3600 грн + «зимова виплата» у 2220 грн);

домогосподарства, які очолює особа похилого віку (55 років і старше), що були зареєстровані у програму до 1 вересня 2023 року, отримають допомогу для підготовки до зимового періоду — 2220 грн для кожного члена сім’ї на 3 місяці.

Хто може отримати виплати від ООН

Претендувати на допомогу можуть лише ті люди, які раніше не отримували виплат від жодної міжнародної організації в Україні та за умови, що дохід у їхній родині не перевищує 5400 грн на кожного.

Зареєструватися на грошову допомогу можуть три категорії людей:

переселенці, які змінили місце проживання після 24 лютого 2022 року;

ті, хто не переміщувалися, але постраждали (втратили члена родини, домогосподарства постраждали від обстрілів, втратили засоби до існування) від воєнних дій в областях: Дніпропетровська, Одеська, Запорізька, Харківська, Чернігівська, Сумська, Миколаївська, Херсонська, Донецька;

люди, що через воєнні дії виїхали, але потім повернулися додому, в тому числі й за кордону.

Також умовою участі в програмі є належність до категорії вразливості:

родина, яка має лише одного з батьків (або батько, або мати) з одним або кількома дітьми віком до 18 років або з особами похилого віку (55 років і старше);

родина, яку очолює одна самотня чи кілька самотніх осіб похилого віку (55 років і старше) або особа похилого віку з однією дитиною чи кількома дітьми віком до 18 років;

родина з однією або декількома особами з особливими потребами: інвалідність, хронічні захворювання. Перелік не обмежується тільки цими критеріями особливих потреб;

прийомні сім’ї, які опікуються дітьми без супроводу та дітьми, розлученими з батьками (потрібне документальне підтвердження).

Для включення у грошову допомогу враховують тільки таких членів:

голова домогосподарства;

дружина/чоловік заявника;

його/її діти (до 23 років);

його/її батьки.

Його чи її дідусь і бабуся вважаються членами сім’ї, лише якщо вони перебувають на їхньому утриманні.

Які документи потрібно надати

Для реєстрації мають бути присутні всі члени домогосподарства. У випадку, якщо член сім’ї не може прийти до центру збирання даних через обмежену мобільність, цю людину перенаправлять на дистанційну реєстрацію.

З собою потрібно мати оригінали наступних документів на кожного члена родини:

податковий номер;

національний паспорт або інші документи, що посвідчують особу;

довідка ВПО (за наявності);

гривнева банківська картка головного заявника;

свідоцтво про народження дітей (за необхідністю);

документ, що посвідчує законну опіку над дитиною (за необхідністю);

посвідчення/медична довідка у разі інвалідності або хронічного захворювання (за необхідністю).

УВАГА: УВКБ ООН не пов’язане з жодним банком і не має банків-партнерів в Україні. ГРОШОВУ ДОПОМОГУ УВКБ ООН МОЖНА ОТРИМАТИ ЧЕРЕЗ БУДЬ-ЯКИЙ БАНК УКРАЇНИ за умови, що банківська картка, номер якої ви вказуєте під час реєстрації, є гривнева та належить основному заявнику від вашої родини. Переконайтеся, що ваша банківська картка немає обмежень щодо певних видів переказів. Тим, хто не має банківської картки, УВКБ ООН надасть допомогу іншим способом.

Через Western Union для тих сімей, які не мають банківського рахунку. Ви отримаєте SMS-повідомлення з кодом банківського переказу (MTCN-код), який разом з документом, що посвідчує особу (паспорт, ID картка, інший державний документ), треба мати з собою для отримання грошової допомоги будь-якому відділенні Western Union. Адреси відділень Western Union доступні тут.

Звертатися можна за адресою у своєму регіоні.

Гаряча лінія УВКБ ООН: 0800307711 (пн-пт 09:00—18:00).

Електронна пошта: UNHCRUkraine@donbassos.org

Для інформації щодо локацій: https://t.me/IDPhelp

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