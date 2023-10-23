Скасування заочної форми навчання з 2024 року: Кабмін погодив законопроєкт

Кабмін погодив законопроєкт, який передбачає скасування заочної форми навчання з 2024 року та інші фундаментальні зміни у вищій освіті. Про це повідомив глава Мінцифри Михайло Федоров, передає НСН.

Оптимізуємо вищу освіту та наближаємо до європейських стандартів. Тепер у студентів буде більше свободи дій. Вони вибиратимуть, скільки вчитися, які саме предмети цікаві й навіть зможуть змінювати спеціальність після 1–2 років навчання, – коментує Федоров

Скасування заочної форми навчання з 2024 року та інші зміни: перелік

Якщо за ухвалений Кабміном законопроєкт проголосує Верховна Рада, то вже у 2024 році на студентів, за словами Федорова, очікують такі зміни:

Студенти за контрактом зможуть регулювати термін навчання. Наприклад, пришвидшити навчання й завершити бакалаврат за 3 роки замість чотирьох. Чи навпаки — отримати ступінь за 6 років. Це допоможе формувати зручний графік, якщо працюєте чи хочете приділити більше уваги певним предметам.

Вибір спеціальності після першого чи другого курсу. У 17 років суперскладно вибрати професію на все життя. Тому студентам хочуть дати більше часу та можливостей, щоб визначитися. Як це працюватиме? Вступаєте на певну галузь, 1—2 роки вивчаєте загальні предмети, далі — вибираєте конкретну спеціальність, яка до душі.

Дистанційне навчання замість заочного чи вечірнього. Україні потрібні освічені громадяни, тому вирішили відмовитися від заочки з 2024 року. Заочна форма навчання — радянський рудимент освіти – каже Федоров. Дистанційне навчання показало себе ефективніше, ніж купування дипломів та освіта «для галочки».

Продовжуємо будувати систему освіти, щоб розвивати людський капітал та створювати інновації. Дякую Уряду та Міністерство освіти і науки України за спільне бачення розвитку освіти в Україні, – написав Федоров

Більше про зміни — на інфографіці.

Нагадаємо, нещодавно Рада вже спробувала скасувати заочне навчання, але відповідний законопроєкт не було підтимано.

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