Депутати хочуть скасувати заочну освіту в Україні. Відповідний законопроєкт подали до Верховної Ради народні обранці, передає НСН.
У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №10092 про внесення змін у закони України щодо державної підсумкової атестації та вступної кампанії. Ініціаторами виступили 14 народних депутатів (13 від партії «Слуга народу» та одна від «Голосу»).
У документі пропонується не проводити набір вступників на бакалаврат та магістратуру за вечірньою та заочною формами навчання у 2024 році. Фактично йдеться про скасування заочки та вечірньої форми принаймні на наступний рік. Натомість виші повинні будуть розвивати дистанційне навчання.
У проєкті закону також передбачено скасування у 2024 році набору вступників на ступінь молодшого бакалавра. Конкурсний відбір у виші та коледжі пропонують здійснювати за результатами зовнішнього незалежного оцінювання 2021 року та/або вступних випробувань 2022-2024 років.
Депутати хочуть скасувати заочну освіту в Україні: хто саме
До групи ініціаторів увійшли:
- Бабак Сергій Віталійович,
- Мазурашу Георгій Георгійович,
- Колебошин Сергій Валерійович,
- Лис Олена Георгіївна,
- Грищук Роман Павлович,
- Воронов Володимир Анатолійович,
- Калаур Іван Романович,
- Бондаренко Олег Володимирович,
- Коваль Ольга Володимирівна,
- Клочко Андрій Андрійович,
- Павлюк Максим Васильович,
- Піпа Наталія Романівна,
- Швець Сергій Федорович,
- Борзова Ірина Наумівна.
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