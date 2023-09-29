Депутати хочуть скасувати заочну освіту в Україні. Відповідний законопроєкт подали до Верховної Ради народні обранці, передає НСН.

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №10092 про внесення змін у закони України щодо державної підсумкової атестації та вступної кампанії. Ініціаторами виступили 14 народних депутатів (13 від партії «Слуга народу» та одна від «Голосу»).

У документі пропонується не проводити набір вступників на бакалаврат та магістратуру за вечірньою та заочною формами навчання у 2024 році. Фактично йдеться про скасування заочки та вечірньої форми принаймні на наступний рік. Натомість виші повинні будуть розвивати дистанційне навчання.

У проєкті закону також передбачено скасування у 2024 році набору вступників на ступінь молодшого бакалавра. Конкурсний відбір у виші та коледжі пропонують здійснювати за результатами зовнішнього незалежного оцінювання 2021 року та/або вступних випробувань 2022-2024 років.

Депутати хочуть скасувати заочну освіту в Україні: хто саме

До групи ініціаторів увійшли:

Бабак Сергій Віталійович,

Мазурашу Георгій Георгійович,

Колебошин Сергій Валерійович,

Лис Олена Георгіївна,

Грищук Роман Павлович,

Воронов Володимир Анатолійович,

Калаур Іван Романович,

Бондаренко Олег Володимирович,

Коваль Ольга Володимирівна,

Клочко Андрій Андрійович,

Павлюк Максим Васильович,

Піпа Наталія Романівна,

Швець Сергій Федорович,

Борзова Ірина Наумівна.

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