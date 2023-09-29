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Тег:
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Депутати хочуть скасувати заочну освіту в Україні

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Депутати хочуть скасувати заочну освіту в Україні
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Депутати хочуть скасувати заочну освіту в Україні. Відповідний законопроєкт подали до Верховної Ради народні обранці, передає НСН.

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №10092 про внесення змін у закони України щодо державної підсумкової атестації та вступної кампанії. Ініціаторами виступили 14 народних депутатів (13 від партії «Слуга народу» та одна від «Голосу»).

У документі пропонується не проводити набір вступників на бакалаврат та магістратуру за вечірньою та заочною формами навчання у 2024 році. Фактично йдеться про скасування заочки та вечірньої форми принаймні на наступний рік. Натомість виші повинні будуть розвивати дистанційне навчання.

У проєкті закону також передбачено скасування у 2024 році набору вступників на ступінь молодшого бакалавра. Конкурсний відбір у виші та коледжі пропонують здійснювати за результатами зовнішнього незалежного оцінювання 2021 року та/або вступних випробувань 2022-2024 років.

Депутати хочуть скасувати заочну освіту в Україні: хто саме

До групи ініціаторів увійшли:

  • Бабак Сергій Віталійович,
  • Мазурашу Георгій Георгійович,
  • Колебошин Сергій Валерійович,
  • Лис Олена Георгіївна,
  • Грищук Роман Павлович,
  • Воронов Володимир Анатолійович,
  • Калаур Іван Романович,
  • Бондаренко Олег Володимирович,
  • Коваль Ольга Володимирівна,
  • Клочко Андрій Андрійович,
  • Павлюк Максим Васильович,
  • Піпа Наталія Романівна,
  • Швець Сергій Федорович,
  • Борзова Ірина Наумівна.

Ще новини України: Студентам за згоду мобілізуватися пропонують оплачувати навчання – подробиці законопроєкту

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