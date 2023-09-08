Студентам за згоду мобілізуватися пропонують оплачувати навчання – подробиці законопроєкту

Студентам за згоду мобілізуватися за власним бажанням пропонують оплачувати навчання. Відповідний законопроєкт зареєстрували у ВР.

Законопроєктом пропонується покривати вартість навчання студентам денної форми навчання за згоду на призов до війська.

Про це йдеться у проєкті закону №9672-1, повідомляє НСН з посиланням на сайт Верховної Ради.

У законопроєкті пропонують внести в закон «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» пункт, відповідно до якого під час воєнного стану студенти можуть за власним бажанням дати згоду на призов на військову службу під час мобілізації. У такому разі держава забезпечує їм здобуття відповідної освіти без жодних виплат з боку цих громадян.

Студентам за згоду мобілізуватися пропонують оплачувати навчання

У пояснювальній записці зазначається, що треба додатково стимулювати громадян ставати на захист Вітчизни.

«Це реалістичний, мудрий і прагматичний підхід, який неминуче дасть комплексний позитивний ефект і дозволить бути сильнішими у протистоянні проти агресії. У народі це називають “мобілізацією здорового глузду”… », зазначається у документі.

Ініціатором цього законопроєкту є депутат від «Слуги Народу» Георгій Мазурашу.

Він заявив, що подав документ, альтернативний до законопроєкту своїх колег. Перед цим у Раді зареєстрували законопроєкт депутата-«слуги» Федора Веніславського про скасування відстрочення від мобілізації для деяких студентів після 30 років.

За словами Мазурашу, Веніславський роз’яснив: у разі ухвалення документа відстрочка від мобілізації збережеться для всіх студентів, аспірантів тощо, незалежно від віку, якщо вони здобувають наступного рівня першу освіту. Проте сам Мазурашу виступає за стимулювання студентів та аспірантів до добровільної мобілізації.

«Бо розраховувати у справі захисту Вітчизни варто виключно на тих, хто готовий і фізично, і морально воювати за Батьківщину! І треба підвищувати мотивацію, а не намагатися ганебно погрозами і примусом заганяти в армію», заявив він.

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