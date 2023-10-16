Рада вирішила не скасовувати заочну та вечірню форми навчання – подробиці

Верховна Рада вирішила не скасовувати заочну та вечірню форми навчання на бакалавраті та у магістратурі в українських вишах. Законопроект №10092 буде прийнятий без цих поправок

Раніше у Раді виступили з ініціативою призупинити набір вступників на вечірню та заочну форму навчання з 2024 року, нібито цього вимагають реалії воєнного часу.

Однак освітній комітет Ради не підтримав це рішення. Член профільного комітету Наталія Піпа офіційно заявила, що заочну та вечірню форму вступу буде залишено. Проте сам законопроект №10092 з деякими поправками буде ухвалено. Про це розповідає НСН з посиланням на Osvita.ua.

Рада вирішила не скасовувати заочну та вечірню форми навчання

У пояснювальній записці до документа зазначено, що установи вищої освіти потрібно переорієнтувати на розвиток дистанційної форми освіти, яка по суті є заочною.

За словами Піпи, зараз в Україні діють дві заочні форми навчання – дистанційна та заочна. Вона назвала це дублюванням двох форм. Перспективніше розвивати дистанційну та дуальну форми, які дозволяють поєднувати студентам навчання та роботу.

Також планується переглянути порядок проведення іспитів в українських школах та вишах. Для деяких спеціальностей депутати хочуть скасувати творчі конкурси, а для національного мультипредметного тесту (НМТ) хочуть зробити обов’язковими такі предмети: українська мова, математика, історія України, а також вибір – фізика, хімія, біологія, іноземна мова, географія, українська література.

З міркувань безпеки тестування в 2024 пропонується провести в електронному форматі.

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