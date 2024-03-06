Зеленський легітимний після 20 травня до наступних виборів – ЦВК

Центральна виборча комісія України вважає, що президент Зеленський легітимний після 20 травня 2024 року, коли фактично завершується термін його президентських повноважень. Відповідну відповідь надали в ЦВК на журналістський запит, передає НСН.

Центральна виборча комісія вважає, що жодних проблем із легітимністю Президента Володимира Зеленського після 20 травня не існує. На думку комісії, Зеленський має виконувати свої повноваження до вступу на посаду наступника. А вибори президента мають бути призначені упродовж 30 днів після завершення воєнного стану.

Про це йдеться в офіційній відповіді ЦВК на запит інтернет-видання “Главком”.

Так, Центрвиборчком вказує на закладену у Конституції безперервність здійснення влади, виконання президентом повноважень до вступу на посаду його наступника та відсутність підстав говорити про можливу передачу президентських функцій до голови Верховної Ради.

Зокрема, ЦВК посилається на статті 106 і 108 Конституції України. І наголошує, що тему “20 травня” може використовувати ворог для розпалювання ворожнечі та підриву довіри до влади всередині країни.

Логіка воєнного стану передбачає також і те, що й Верховний головнокомандувач за таких обставин є персоною недоторканою” – йдеться у статті

З колізіями щодо продовження терміну повноважень стикалися й інші президенти, зокрема, Кучма та Ющенко. І хоча вони затрималися в кріслі президента трохи більш як п’ять років, проте це не викликало жодних питань до їхньої легітимності й не спричинило політичних криз.

Зеленський легітимний після 20 травня до наступних виборів – відповідь ЦВК

Раніше ми повідомляли, до речі: Скільки українців не хочуть, аби Зеленський йшов на другий термін – результат опитування

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