Які наші втрати на фронті, чому звільнив Залужного і чи будуть переговори з РФ – заяви Зеленського Fox News

Президент України поспілкувався з журналістами американського телеканалу Fox News, на якому працював раніше Такер Карлсон. Очільник держави зробив низку важливих заяв. Нижче НСН публікує основні заяви Зеленського Fox News.

Інтерв’ю з Зеленським записував політичний ведучий Fox News Брет Баєр, відбувалося це за 2,5 км від російських позицій, а опублікували матеріал 23 лютого.

Основні заяви Зеленського Fox News

Які наші втрати на фронті

Глава держави заявив, що втрати України на фронті в п’ятеро менші, ніж російські. Тобто на кожного загиблого українського солдата припадає п’ять ліквідованих окупантів.

Десятки тисяч смертей. Десятки тисяч дітей були депортовані, ми про це знаємо. Співвідношення становить один до п’яти. На одного нашого солдата, який загинув у бою, припадає п’ять російських солдатів, — зазначив Зеленський

Зазначимо, що, за даними, Генштабу, станом на сьогодні росія втратила убитими в Україні 408240 осіб.

Чи будуть мирні переговори з РФ

Україна не буде заморожувати воєнні дії та підписувати з рф нові угоди, подібні до мінських, — заявив Володимир Зеленський

По-перше, ніхто ніколи не робив нам подібні пропозиції… нічого офіційного. По-друге, у нас був заморожений конфлікт, був документ — Мінські угоди в Нормандському форматі — Україна, Німеччина, Франція, рф… Там було про припинення вогню, обмін полоненими». Зеленський наголосив, що ми більше не віримо у такі сценарії, оскільки питання «не лише в території, але й безпеці України, – сказав він

Коли закінчиться війна

Зеленський упевнений, що війна в Україні зупиниться тоді, коли весь світ зрозуміє, якою загрозою є путін. Змінювати росію зсередини — «довгий і важкий шлях», бо диктатор розуміє лише мову сили.

Український президент не вірить у те, що Дональд Трамп у разі перемоги на американських виборах зможе закінчити війну в Україні за 24 години, як всім обіцяє. Він запропонував йому прибути на передову в Україну й пояснити, як він планує закінчити війну.

Загалом Зеленський закликав президента США Джо Байдена і Трампа відвідати Україну, щоб на власні очі побачити, як тут виглядає війна.

Президент наголосив, що американський Конгрес повинен ухвалити рішення про допомогу Україні, бо росія не зупиниться, і далі конгресмени «платитимуть набагато більше».

Чому звільнив Залужного

Президент Володимир Зеленський пояснив звільнення Валерія Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ потребою у «перезавантаженні».

При цьому Зеленський зазначив, що не йдеться про «перезавантаження напрямків дій», а про «речі, які довго не змінювалися».

Нам треба бути швидшими. А для цього потрібно позбутися бюрократії, яку маємо. Інакше ми не маємо шансу. Бути розумними, технологічно оснащеними та швидкими. Час – це гроші, а в нашому випадку час – людські життя, – сказав президент, відповідаючи на запитання, чому звільнили головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного

Зеленського також запитали про нагороду Героя України для Залужного, і чи означає це, що генерал надалі підтримуватиме президента або, можливо, піде в опозицію.

Це його. Залужного вибір. Він боронив нашу країну. І за це я нагородив його цим званням. Я дуже вдячний за це, – відповів Зеленський

Про вибори Президента

Зеленський також висловив упевненість у тому, що переміг би на президентських виборах в Україні, якби вони відбулися зараз. За його словами, зараз у нього «найбільша підтримка в суспільстві».

Тому якщо ми проведемо вибори зараз, то люди оберуть мене. Але не треба говорити, що я намагаюся втриматися при владі, — заявив він

Чинний президент запевнив, що перенесення виборів під час війни є законним й наголосив, що не скасовував вибори.

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