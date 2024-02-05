«Потрібне перезавантаження»: Зеленський вперше прокоментував чутки про звільнення Залужного

Зеленський вперше прокоментував чутки про звільнення Залужного. Відповідну заяву він зробив 4 лютого в інтерв’ю італійському телеканалу Rai 1. Також президент України прокоментував ситуацію на фронті і назвав її патовою, передає НСН.

Зеленський вперше прокоментував чутки про звільнення Залужного

Президент переконаний, що «потрібне перезавантаження, яке стосується не однієї людини»

Президент України Володимир Зеленський заявив, що розмірковує над заміною головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного, а також кадровими перестановками в Кабінеті міністрів.

Зеленський відповів, що йдеться про кадрове перезавантаження не лише у військовій сфері.

Коли ми говоримо про це, я маю на увазі заміну ряду державних керівників, а не тільки в одному секторі, як військо. Я думаю про цю заміну, але тут не можна сказати, що ми замінили одну людину, – сказав він

Президент висловив переконання, що для перемоги «потрібно рухатися в одному напрямку», бути «впевненим у перемозі» та «не падати духом». Саме тому є думки про подібний перезапуск, заявив Зеленський.

Ми повинні мати правильну позитивну енергію, тому я говорю про перезапуск, заміну. Я маю на увазі щось серйозне, що стосується не однієї людини, а напряму керівництва країни, – пояснив президент України

Водночас голова держави не сказав, чи вже прийняв конкретні кадрові рішення.

Ситуація на фронті патова

У війні “на землі” сформувалася патова ситуація через затримки з постачанням техніки. При цьому морські операції дали позитивні результати, – заявив Зеленський в інтерв’ю

Він також зазначив, що Україна воює з терористами, які мають одну з найбільших армій у світі, тому нашій армії потрібні сучасні технічні засоби.

Президент України також наголосив, що морські операції принесли свої позитивні результати.

Росія втратила багато кораблів, і в Чорному морі нам вдалося побудувати коридор для експорту зернових, тому цю прагматичну частину операції з наслідками для економіки було проведено позитивно, – додав він

Що ще сказав Зеленський в інтерв’ю Rai 1

Путін не зупиниться

Зеленський в інтерв’ю Rai 1 заявив, що Росія не зупиниться – це вже потрібно усвідомлювати. Росія не хоче миру, тому що мир для російського диктатора Володимира Путіна означає поразку. Головна мета Кремля – знищити українську незалежність, окупувати територію, знищити народ. Не можна про це забувати.

Головна мета Путіна — позбавити нас незалежності, щоб Україна стала частиною його імперії… Частина українців починає звикати до війни, і це велика помилка. Що, якщо я зробив щось не так? Так, я людина. Але я думаю, що було зроблено більше кроків уперед, – зазначив він

Україна може тільки вірити та сподіватися на те, що з приходом Трампа до влади в США лінія американського уряду на підтримку України залишиться незмінною. Програш України загрожує усій Європі.

В Республіканській партії є радикальні голоси, але також багато людей, які підтримують Україну. Це вирішує народ США, але якщо вони мають намір скоротити допомогу Україні, то виникне нова геополітична структура. Путін піде вперед і так просто не зупиниться, – попередив Зеленський

Він також підкреслив, що після України війна може прийти до Європи, оскільки ніхто не знає, що в голові у Путіна. І якщо війна почнеться, то навряд чи Європа буде до неї готова.

І коли вона прийде, ніхто не буде готовим, європейські армії не готові, це буде шок, де гарантія, що НАТО оперативно відреагує? Хто буде готовий до цього? Ніхто, – сказав він

Чверть країни все ще окупована

За два роки війни Україна змогла захистити свою територію. Понад чверть країни окупована російськими терористами, але українська армія не дає їм просунутися далі. Люди налаштовані воювати, союзники підтримують Україну, тому що на початку війни цього не було – були хаос, паніка та шок.

Сьогодні країна знає, що таке війна, на жаль, багато сімей втратили близьких, є поранені та багато хто на фронті, але ми не самотні, нам вдалося об’єднати світових лідерів… Перші дні були зовсім інші, люди були дуже налякані. Спочатку був великий хаос, несподіване вторгнення, нічні напади на міста. Люди були шоковані. Тепер ми стали по-іншому захищати нашу землю та сім’ї. В нас не було альтернативи, – резюмував президент

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