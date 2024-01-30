Інформаційний хаос щодо нібито звільнення Залужного зіграв на руку пропаганді рф – ISW

Інформаційний хаос щодо нібито звільнення Залужного зіграв на руку пропаганді рф. Так вважають аналітики з американського Інституту вивчення війни. Про це вони пишуть у своєму свіжому звіті, передає НСН з посиланням на НВ.

Інформаційний хаос щодо нібито звільнення Залужного зіграв на руку пропаганді рф

Російська пропаганда скористалася інформаційним хаосом в Україні довкола чуток про нібито відставку Валерія Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ.

Аналітики ISW зауважують, що наразі не можуть незалежно підтвердити чи спростувати чутки про звільнення або відставку Залужного. (Нагадаємо, увечері 29 січня прессекретар Володимира Зеленського Сергій Никифоров в інтерв’ю Українській правді спростував інформацію про нібито звільнення Залужного, водночас ZN.UA пізніше повідомило із посиланням на власні джерела, що Зеленський вчора таки зустрівся особисто із Залужним і запропонував йому піти у відставку, однак головнокомандувач ЗСУ нібито не писав і не має наміру писати відповідну заяву).

В ISW нагадали, що інформацію про звільнення Залужного публікували зокрема нардеп Олексій Гончаренко та колишній нардеп Борислав. Західні ЗМІ поширили їхні дописи, а російські джерела та державні ЗМІ «також підхопили заяви про звільнення чи відставку Залужного», констатують в Інституті вивчення війни. Там зауважують, що російські джерела «хапаються» за відповідні чутки про відсторонення Залужного «для подальшого втілення низки інформаційних операцій щодо внутрішніх справ України, які вони ведуть протягом певного часу», відзначають аналітики ISW.

Вони зауважили, що одне з облич російської пропаганди та головний редактор RT Маргарита Симоньян у своєму дописі підкреслила, що незалежно від того, чи правдивими є повідомлення про усунення Залужного, інформаційний хаос щодо цієї теми корисний Росії.

«Зняли Залужного чи не зняли, Буданов замість нього прийде чи Муданов — бардак на хуторі для нас корисний. До того ж, це красиво», — написала Симоньян у Телеграм.

В ISW також підкреслили, що Міноборони України, «схоже», відповіло на чутки про звільнення Залужного у формі заперечення «Ні, це неправда», однак на момент публікації звіту ISW тобто через кілька годин після інформаційного сплеску ще не надало додаткової інформації про ситуацію.

Інші висновки ISW з сьогоднішнього зведення:

Росія, схоже, переналаштовує свою «парасольку» протиповітряної оборони в глибокому тилу на тлі постійних ударів українських безпілотників по цілях всередині Росії. За даними російського Комерсанту, Міністерство цифрового розвитку Росії зобов’язало місцеву владу в Ленінградській, Новгородській і Псковській областях заблокувати інтернет-з’єднання 4G LTE до 30 січня, аби військові мали змогу «налаштувати» системи боротьби з безпілотниками та системи ППО. Раніше Ленінградська, Новгородська і Псковська області оголосили про збої в роботі інтернету 4G LTE з 25 по 30 січня у зв’язку із технічними налаштуваннями «радіочастотного спектру», що були «заплановані на федеральному рівні».

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