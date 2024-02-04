ЗСУ “в режимі глибокої оборони” через невизначеність щодо Залужного – CNN

«Українські військові “в режимі глибокої оборони” через невизначеність щодо Залужного» – про це пише CNN у матеріалі, оприлюдненому ввечері 3 лютого, передає НСН.

За словами джерела, оголошення про відставку Валерія Залужного очікується протягом кількох днів.

У той час як в Офісі президента України досі сумніваються, чи залишиться головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний на своїй посаді, один із людей, які, ймовірно, могли його замінити, дав коротку, але чітку оцінку ситуації, з якою стикаються солдати ЗСУ на фронті.

За словами командувача Сухопутних військ Олександра Сирського, “оперативна обстановка залишається напруженою. На всіх ділянках лінії фронту точаться запеклі бої”.

При цьому Сирський не посилався на повідомлення про те, що президент Володимир Зеленський має намір оголосити про звільнення Залужного через розбіжності щодо того, що Україні потрібно зробити для перемоги у війні після провалу контрнаступу.

Але Сирський підтримував гостру проблему щодо чисельності військ ЗСУ і переваги Росії, коли писав: “Противник продовжує вести високоінтенсивні штурмові операції та постійно залучає нові резерви”.

“Небажання Зеленського підтримати запит головнокомандувача армії Залужного про мобілізацію до пів мільйона людей, зроблений у грудні минулого року, розглядається як ключова причина сплеску напруженості між ними”, – пише видання

Президент Володимир Зеленський сказав Валерію Залужному на зустрічі минулого понеділка, 29 січня, що його замінюють, зазначає CNN.

Минулого тижня Валерій Залужний згадав про своє розчарування в матеріалі для CNN, посилаючись на “неспроможність державних інституцій в Україні покращити рівень чисельності наших Збройних сил без використання непопулярних заходів”.

Протягом останніх тижнів у регіоні, який відвідав Сирський у суботу, українські війська були відкинуті в кількох місцях, а російський тиск припав, зокрема, на групу населених пунктів, скупчених навколо села Табаївка, що лежить на кордоні Луганської та Харківської областей.

У звіті Генерального штабу повідомлялось про авіаудари, а також артилерійський і мінометний вогонь по понад 15 населених пунктах у цьому районі.

“Росіяни перевершують і технікою, і особовим складом. Нам потрібно багато боєприпасів, щоб знищити таку потужність та інтенсивність”, – сказав речник Сухопутних військ ЗСУ України Ілля Євлаш.

Однак Євлаш додав, що російські солдати також відчувають можливу нестачу боєприпасів, хоча й меншу, ніж українська. Якщо раніше російські війська робили 60 000 обстрілів на день уздовж всієї лінії фронту, то зараз це приблизно вдвічі менше, сказав він.

Про те, які втрати спричинили такі нещадні бої, розповів Олександр, член снайперського взводу, який працює в тому ж районі бойових дій.

“Ми в режимі глибокої оборони і стримуємо ворога. І наші, і ворожі війська виснажені”.

Увага Росії протягом місяців була зосереджена на місті Авдіївка та його величезному коксохімічному заводі.

Сервіс картографування Deep State, який широко використовується аналітиками для ретельного звітування про переміщення на лінії фронту, вказав на досягнення росіян на півночі міста в останні дні.

Водночас речник 47-ї бригади, яка бореться за захист Авдіївки, Дмитро Лазуткін був більш оптимістичний. Зокрема, він зазначив, що його бригада завдає значних втрат Росії, яка досі не змогла прорватися і перекрити українське матеріально-технічне забезпечення міста.

Нагадаємо, раніше ми писали: Нова стаття Залужного для CNN: задачі на рік, створення нової системи за 5 місяців