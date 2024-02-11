Моральний дух українських воїнів впав після відставки Залужного – The Sunday Times

Моральний дух українських воїнів впав після відставки Залужного, також існує занепокоєння щодо його заміни Олександром Сирським. Про це пише видання The Sunday Times, передає НСН.

Моральний дух українських воїнів впав після відставки Залужного

Протягом двох років війни бойовий дух військових впав до найнижчого рівня, і багатьом з них потрібна перерва. Зазначається, що надія, яку колись приносили подвиги видатних українських захисників, втрачається в умовах позиційної війни “м’ясорубки”, що охопила Україну.

“Україна не програє. Але зараз вона потребує допомоги більше, ніж будь-коли. Існує моральний імператив, згідно з яким Україні має бути надано те, що їй потрібно для перемоги. Їй потрібна протиповітряна оборона, літаки, ракетні системи великої дальності і боєприпаси”, – йдеться в публікації.

Видання пише, що повна перемога путіна малоймовірна, але не виключено, що росія готує втручання у Прибалтику, Молдову і навіть Польщу: “Стратегічно Великобританія та решта Європи знаходяться в небезпеці”.

Вказується, що хребет російського вторгнення, вигнута лінія фронту потребує перелому.

“Є багато дій, які керівництво в Києві може зробити для досягнення цієї мети, але, якщо говорити про війська на місцях, перестановка генералів, схоже, не входить в їх число… Усунення президентом Зеленським головного генерала країни в цей момент здалося військовим дивним. Найбільш незадоволені війська прозвали Сирського “генеральним гарматним м’ясом” після величезних втрат під його командуванням у Бахмуті за останні 18 місяців. Однак йому також приписують керівництво блискавичним наступом України в Харківській області восени 2022 року та ключові рішення щодо захисту Києва”, – пише The Sunday Times.

Однією з причин звільнення генерала Залужного Зеленський назвав бажання підвищити технічні можливості армії: “Дії армії повинні стати набагато більш технологічними. Генеральське командування має бути перезавантажено”.

Разом з тим, як нагадало видання, Зеленського не переконав запит Залужного на півмільйона нових солдатів, зроблений в грудні.

“Але романтика ранньої безрозсудної оборони закінчилася. Зеленський повинен це зрозуміти. Щоб перемогти росію, як зауважив генерал Залужний перед тим, як його звільнили, потрібні солдати”, – резюмували у виданні.

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