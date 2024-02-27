ЗСУ збили другий за день Су-34 ворога – Олещук показав фотодоказ

ЗСУ збили другий за день Су-34 ворога 27 лютого. Перший було знищено близько 10-ї ранку, а другий – близько 14:00. Про це повідомив командувач Повітряних Сил України Микола Олещук, передає НСН.

Близько 14.00 відпрацювали по черговому Су-34. Напрямок – той же! Мета – незмінна! При таких втратах бойової та спеціальної авіації росіяни мали б замислитись, принаймні на якийсь час припинити “авіаційні м’ясні штурми”. Що ж, працюємо далі… До перемоги! – написав командувач

Згодом він оприлюднив ось таке фото.

На фото не знак оклику і не знак питання, це – палаюча російська “сушка”. Щоб ніхто не сумнівався!, – написав командувач Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Микола Олещук

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