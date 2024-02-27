Повітряна атака в ніч на 27 лютого – скільки ракет і дронів збили, все, що відомо

Ворогом була здійснена чергова повітряна атака в ніч на 27 лютого. Росіяни почали атакувати з вечора. НСН розповість, скільки ракет і дронів збили наші сили ППО, та все, що відомо на цей момент. Матеріал доповнюється.

Інформація від Повітряних сил

Повітряні сили інформують, що у ніч на 27 лютого 2024 року противник атакував Україну балістичними ракетами «Іскандер-М»/KN-23 із Воронезької області, чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59, однією протирадіолокаційною – Х-31П із ТОТ Херсонської Донецької обл. та 13-ма ударними безпілотниками типу «Shahed» – райони пусків Приморсько-Ахтарськ, Курська обл. – рф.

До відбиття повітряного нападу залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

В результаті бойової роботи протиповітряною обороною знищено дві керовані авіаційні ракети Х-59 та 11 «шахедів» у межах Харківської, Сумської, Дніпропетровської, Хмельницької та Кіровоградської областей.

Повітряна атака в ніч на 27 лютого: ситуація в регіонах

Дніпропетровська область

2 крилаті ракети збили сили ППО ввечері 26 лютого у Криворізькому районі Дніпропетровської області. Про руйнування і постраждалих інформації немає.

Хмельницька область

Вночі проти 27 лютого в Хмельницькій області пролунали вибухи. Під час повітряної тривоги в регіоні працювали сили протиповітряної оборони.

Про це повідомив перший заступник очільника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

Сумська область

У небі над Сумщиною в ніч на 27 лютого Силами протиповітряної оборони області було знищено 1 ворожий БПЛА типу “Шахед”, повідомляє Сумська ОВА.

Кіровоградська область

Вже з вечора ворог вдався до чергової дронової атаки, маневри БпЛА типу “Shahed-131/136” тривали двi години.

Про це повiдомляють Сили оборони пiвдня України.

Чотири «шахеди» пiдроздiлами протиповiтряної оборони було знищено на Кiровоградщинi.

Дрон залетів у Молдову

Один з дронів, запущений по Україні, залетів до Молдови а потім з її території знов повернувся в Україну – але в самій Молдові це заперечують.

Про це повідомили у пресцентрі Сил оборони півдня України.

Маршрут одного з дронів ворог провокативно спрямував за траєкторією із перетином українсько-молдовської ділянки державного кордону в Одеській області. Дрон пролетів над територією сусідньої держави кількадесят кілометрів і знов увійшов у повітряний простір України, де згодом був знищений силами протиповітряної оборони України, – зазначили українські військові.

Ще новини України: Повітряна атака в ніч на 26 лютого: є поранені, сталася пожежа – все, що відомо