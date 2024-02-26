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Повітряна атака в ніч на 26 лютого: є поранені, сталася пожежа – все, що відомо

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Повітряна атака в ніч на 26 лютого: є поранені, сталася пожежа – все, що відомо

Ворогом була здійснена чергова повітряна атака в ніч на 26 лютого. Окупанти почали запускати «Шахеди» і ракети з вечора. НСН розповість все, що відомо на даний момент. Матеріал доповнюється.

Інформація від Повітряних сил

За даними Повітряних сил, у ніч на 26 лютого 2024 року окупанти атакували балістичною ракетою «Іскандер-М» (Крим), двома ЗКР С-300 (Бєлгородська обл.), трьома керованими авіаційними ракетами Х-59, протирадіолокаційною – Х-31П (ТОТ Запорізької обл.) та 14-ма ударними безпілотниками типу «Shahed» (Курська обл.).

В результаті бойової роботи протиповітряною обороною знищено три керовані авіаційні ракети Х-59 та 9 «шахедів» у межах Харківської та Дніпропетровської областей.

До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

Повітряна атака в ніч на 26 лютого: є поранені, сталася пожежа – все, що відомо

Повітряна атака в ніч на 26 лютого: ситуація в регіонах

Дніпропетровщина

Над Дніпропетровщиною під час атаки пізно увечері 25 лютого збили 5 «Шахедів» і три ракети. Але не обійшлося без поранених і руйнувань.

Внаслідок вечірньої атаки по Дніпру травмовано 4 людини. Поранення отримали 2 чоловіки, 41 і 49 років, та 2 жінки, 20 та 60 років. Їм надали усю необхідну медичну допомогу.

Пошкоджено 10 приватних будинків, 3 легкових автомобіля і вантажне авто. Також у місті пошкоджені виробничі будівлі на підприємстві та вибито вікна у трьох багатоповерхівках.

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Харківщина

У Харківській області російська армія вдарила безпілотниками по покинутій базі відпочинку .Сталася масштабна пожежа

У Чугуївському районі Харківської області російська армія вдарила безпілотниками по покинутій базі відпочинку, внаслідок чого сталася масштабна пожежа.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України в Харківській області, передає “Думка”.

За даними ДСНС, близько 3:50 сьогодні, 26 лютого, ворожі безпілотники вдарили по покинутій базі відпочинку у Чугуївському районі, підпаливши 3 дерев’яні будинки. Площа пожежі склала 90 кв.м. Також зайнявся сухостій на площі 110 кв.м. Пошкоджень від вибуху зазнали ще 4 сусідніх будинки.

25 лютого приблизно о 23:00 збройні сили рф завдали ракетні удари по цивільній інфраструктурі селища Пісочин. Пошкоджено будівлі підприємства, ангари з зерном, трактор, легкові та вантажні автомобілі. За попередніми даними, окупанти вдарили по населеному пункту двома ракетами типу С-300 з території бєлгородської області рф.

Повітряна атака в ніч на 26 лютого: є поранені, сталася пожежа – все, що відомо

Повітряна атака в ніч на 26 лютого: є поранені, сталася пожежа – все, що відомо

Повітряна атака в ніч на 26 лютого: є поранені, сталася пожежа – все, що відомо

Повітряна атака в ніч на 26 лютого: є поранені, сталася пожежа – все, що відомо

Повітряна атака в ніч на 26 лютого: є поранені, сталася пожежа – все, що відомо

Повітряна атака в ніч на 26 лютого: є поранені, сталася пожежа – все, що відомо

Повітряна атака в ніч на 26 лютого: є поранені, сталася пожежа – все, що відомо

Повітряна атака в ніч на 26 лютого: є поранені, сталася пожежа – все, що відомо

Повітряна атака в ніч на 26 лютого: є поранені, сталася пожежа – все, що відомо

Ще новини України: Нічна повітряна атака 25 лютого: скільки збили «Шахедів», все, що відомо

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