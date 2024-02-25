Нічна повітряна атака 25 лютого: скільки збили «Шахедів», все, що відомо

Ворогом була здійснена чергова нічна повітряна атака 25 лютого. Росіяни атакували територію України “Шахедами” одразу з кількох напрямків. У Повітряних силах ЗСУ повідомляли, що кілька груп дронів залетіли у повітряний простір України з території тимчасово окупованих регіонів. Повітряна тривога була оголошена у низці центральних, північних та південних областей. НСН розповість все, що відомо. Матеріал доповнюється.

Скільки збили «Шахедів»: інформація від Повітряних Сил

У Повітряних силах повідомляють, що у ніч на 25 лютого 2024 року противник атакував 18-ма ударними БпЛА типу «Shahed» (Приморсько-Ахтарськ – рф., мис Чауда – Крим).

В результаті протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони, зенітними ракетними підрозділами та авіацією Повітряних Сил знищено 16 «шахедів» у межах Полтавської, Київської, Хмельницької, Миколаївської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської областей.

Коментар ОК «Південь»

Ворожі атаки цієї ночі відбувалися у декілька хвиль. Перед «Шахедами» росіяни запускали ракети. Про це в ефірі національного телемарафону розповіла речниця Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк.

Спочатку росіяни хотіли за допомогою літаків тактичної авіації знищити наші системи протиповітряної оборони. Із акваторії Чорного моря для цього вони вдарили ракетами типу Х-31П, проте їх вдалося збити. Пізніше по різним регіонам окупанти запустили хвилі безпілотників, − зазначила вона.

За словами речниці, перша атака тривалістю 1,5 години була на Миколаївську область, а в наступну хвилю протягом трьох годин загроза була для центральних і західних регіонів. Водночас Гуменюк додала, що вдалося знищити щонайменше:

один БПЛА над Херсонщиною,

два БПЛА над Кіровоградщиною,

три БПЛА над Миколаївщиною.

Нічна повітряна атака 25 лютого: ситуація в регіонах

Київщина

У Київській області у ніч на неділю, 25 лютого, працювали Сили протиповітряної оборони по ворожих безпілотниках. До регіону вони залетіли з Черкащини.

Про це повідомляла Київська обласна військова адміністрація у Telegram. на Telegram Київської ОВА.

Зафіксовано рух ворожих БпЛА. У регіоні працюють сили ППО. Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників, — йшлося у повідомленні Київської ОВА від 05:29

Громадян закликали не нехтувати правилами безпеки й залишатися в укриттях до закінчення повітряної тривоги.

Полтавщина

Внаслідок атаки ворожими дронами на Полтавщині пошкоджено приватний будинок. У регіоні збили 2 “Шахеди”.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Полтавської ОВА Філіп Пронін,

Наслідки ворожої атаки БпЛА. Частково зазнали ушкоджень дах та вікна приватного будинку. За інформацією Повітряного командування “Схід”, на Полтавщині збили два БпЛА типу “Shahed”. На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих. Дякуємо нашій ППО за захист! Слава Україні, – йдеться у повідомленні.

Дніпропетровщина

Вночі бійці ПвК «Схід» знищили ворожий безпілотник над Дніпропетровщиною. Його приземлили у Новомосковському районі

Хмельниччина

У Хмельницькій ОВА повідомили, що вранці в області працювали сили ППО.

Ворог вчергове завдав удару по Хмельниччині. Внаслідок атаки відбулось пошкодження об’єкта інфраструктури, але інформація щодо постраждалих чи пошкодження житлового фонду не надходила.

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