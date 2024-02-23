Повітряна атака в ніч на 23 лютого: є жертви і постраждалі, виникли пожежі – все, що відомо (фото, відео)

Ворогом була здійснена чергова повітряна атака в ніч на 23 лютого. Росіяни запускали по Україні шахеди і ракети. На жаль, є жертви і постраждалі – серед людей і тварин, а також руйнування. НСН розповість все, що відомо на даний момент. Матеріал доповнюється.

Інформація від Повітряних Сил

У Повітряних Силах повідомляють, що у ніч на 23 лютого 2024 року противник атакував 31 ударним БпЛА типу «Shahed» (Приморсько-Ахтарськ – рф., мис Чауда – Крим), трьома зенітними керованими ракетами С-300 (Донеччина), протирадіолокаційною ракетою Х-31П та двома крилатими ракетами Х-22 (акваторія Чорного моря).

Протиповітряною обороною знищено 23 ударних БпЛА в межах Одеської, Миколаївської, Полтавської, Дніпропетровської, Харківської областей.

Повітряна атака в ніч на 23 лютого: ситуація в регіонах

Одещина

Вночі ворог атакував Одещину ударними дронами типу “Shahed-131/136» та ракетами типу Х-31П і Х-22. Одна людина загинула.

Сили ППО знищили 9 дронів-камікадзе, а ракети втратили бойову спроможність в повітрі. Про це повідомляють в Одеській ОВА.

Один з безпілотників впав на цивільне підприємство в прибережній зоні міста Одеси. Спалахнула пожежа на площі 500 м.кв.. З пошкодженої будівлі вдалось визволити охоронницю, вона не постраждала.

Також під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіла трьох загиблих.

Пошуки припинено.

На місці працювали 34 рятувальники, задіяно 8 одиниць пожежної техніки.

Дніпропетровщина

5️ безпілотників знищили оборонці неба цієї ночі над Дніпропетровською областю. По два – у Синельниківському та Дніпровському районах. Ще один – у Новомосковському.

На жаль, і влучань уникнути не вдалося. Сталося влучання у дев’ятиповерховий будинок у Дніпрі.

Внаслідок удару зруйновано два верхні поверхи будинку. Сталася пожежа, площею 20 кв.м.

Постраждало 8 людей. На місці розгорнуто пункт обігріву для громадян. Психологи ДСНС надають необхідну допомогу постраждалим.

Рятувальники проводять розбір завалів. Наразі тривають пошуково-рятувальні роботи з пошуку ще 2 людей, які ймовірно знаходяться під завалами.

Окрім багатоповерхівки у Дніпрі, ворог поцілив по підприємству.

З восьми постраждалих через атаку на багатоповерхівку у Дніпрі двоє залишаються в медзакладі. Вони в стані середньої тяжкості. Решта лікуватиметься амбулаторно.

Харківщина

У Харківській області окупанти застосували щонайменше 5 дронів-камікадзе. Під ударом опинився корівник із телятами. Російська армія дронами-камікадзе “Шахед” обстріляли сільгосппідприємство.

Про це на своїй сторінці у “Фейсбук” написав начальник ГУНП України в Харківській області Володимир Тимошко.

За його даними, в ніч із 22 на 23 лютого російські окупанти вдарили по території Нововодолазької громади, застосувавши щонайменше п’ять БпЛА “Shahed”.

Ворожі дрони влучили в склад з зерном та корівник. Під завалами опинилися щонайменше 10 двомісячних телят, – написав він

За даними ОВА, загиблиз тварин більше.

У Харківській області внаслідок обстрілу дронами сільськогосподарського підприємства загинуло 15 корів. Про це у своєму телеграм-каналі написав начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Виявлено 5 місць влучань, пошкоджені складський ангар, загинуло 15 корів. Інформації щодо потерпілих людей не надходило, – повідомив Синєгубов

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