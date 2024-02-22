Повітряна атака в ніч на 22 лютого – все, що відомо

Ворогом була здійснена чергова повітряна атака в ніч на 22 лютого. Окупанти запускали по Україні «Шахеди» і ракету. НСН розповість все, що відомо на цей момент.

Інформація від Повітряних Сил

За даними Повітряних Сил, у ніч на 22 лютого 2024 року противник атакував десятьма ударними БпЛА типу «Shahed» із району Приморсько-Ахтарськ – рф. та протирадіолокаційною ракетою Х-31П з акваторії Чорного моря.

Вісім безпілотників знищено в межах Полтавської, Дніпропетровської, Запорізької та Харківської областей.

Повітряна атака в ніч на 22 лютого: ситуація в регіонах

Дніпропетровщина

Безпілотники атакували Дніпропетровщину цієї ночі, працювала ППО, цілі збивали над двома районами області. Про це повідомив начальник ДніпроОВА Сергій Лисакю

За даними Лисака, пізно ввечері в регіоні працювала ППО. 3 БпЛА знищили захисники з ПвК “Схід”. Вороже залізяччя приземлили у Кам’янському та Павлоградському районах.

Полтавщина

Окупанти атакували Полтавщину кількома групами БпЛА. Про це повідомив очільник Полтавщини Філіп Пронін. За його даними, звуки вибухів чули у Миргородському районі.

За попередньою інформацією жертв та постраждалих немає, руйнувань також. Дякуємо Силам оборони за їхню роботу! Слава Україні!, – написав Філіп Пронін у соцмережах

Одещина

Ввечері 21 лютого російські загарбники вкотре атакували Одеську область ракетою. Окупанти вдарили протирадіолокаційною Х-31П з акваторії Чорного моря.

Про це повідомила керівниця пресцентру Сил оборони Півдня. Наталія Гуменюк розповіла, що це була точковаракетна атака.

Гуменюк зазначила, що це була точкова ракетна атака, яку роблять для підтримання напруження місцевого населення не тільки прифронтових регіонів. Також додала, що це може свідчити про намагання вивідати розташування ППО перед підготовкою до наступної масованої атаки.

Ворог не припиняє використання тактичної авіації навіть з острахом на те, що у нього такі суттєві втрати за минулий тиждень. Він використовує тактичну авіацію на інших ділянках та відстанях, — розповіла Гуменюк

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