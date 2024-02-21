Повітряна атака в ніч на 21 лютого: скільки дронів і ракет вдалося збити – все, що відомо

Ворогом була здійснена чергова повітряна атака в ніч на 21 лютого. У Повітряних Силах повідомили, скільки дронів і ракет вдалося збити. НСН розповість все, що відомо на даний момент. Матеріал доповнюється.

Інформація від Повітряних Сил

У ніч на 21 лютого 2024 року окупанти атакували Україну зенітною керованою ракетою С-300 (Ростовська обл.), керованою авіаційною ракетою Х-59 (Бєлгородська обл.), 4-ма крилатими ракетами Х-22 (Ростовська обл.) та 19-ма ударними безпілотниками типу «Shahed» (Приморсько-Ахтарськ – рф.).

В результаті бойової роботи знищено керовану авіаційну ракету Х-59 на Полтавщині та 13 із 19-ти «шахедів» у межах Харківської, Дніпропетровської, Запорізької та Донецької областей. Частина із шести не уражених ворожих БпЛА – не досягла своїх цілей.

До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

Повітряна атака в ніч на 21 лютого: ситуація в регіонах

Донеччина

Увечері 20 лютого війська рф здійснили ракетний обстріл м. Краматорська. Засоби ураження поцілили по житловому району міста. Внаслідок ворожої атаки зазнали поранень четверо співробітниць комунального підприємства віком 43, 48, 56 і 58 років. На момент обстрілу вони перебували на робочих місцях.

Також отримали травми 50-річний чоловік й жінка 20 років, які йшли вулицею повз будівлю.

Під завалами станом на вечір, ймовірно, перебувала людина.

Моніторингові Telegram-канали інформували, що Краматорськ був атакований надзвуковими ракетами Х-22 з двох літаків ТУ-22М3

Дніпропетровщина

4️ ворожих шахеди в ніч на 21 лютого збили сили ППО з ПвК «Схід» на Дніпропетровщині. Безпілотники знищили над Дніпровським та Павлоградським районами області.

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