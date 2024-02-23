Повітряні сили України збили ворожий літак А-50! Подробиці і відео

Повітряні сили України збили ворожий літак А-50 увечері 23 лютого! Спочатку дана інформація з’явилася у мережах і ЗМІ, а згодом її підтвердили офіційно, передає НСН.

Літак далекого радіолокаційного виявлення та управління збили в районі Азовського моря.

На відео жінка за кадром називає локацію падіння — Трудова Вірменія, це хутір у Краснодарському краї РФ. Росіянка каже, що впав нібито гелікоптер (але насправді це літак), був великий вибух і “палає дуже сильно страшно”. На кадрах видно пожежу поблизу якоїсь будівлі.

На іншому відео видно, що літак, апаратура якого вловила опромінення від ракети, безуспішно перед смертю намагається відстрілити теплові пастки. Таким чином вдалося відвести одну з ракет. Але оскільки їх було як мінімум дві – друга таки наздогнала А-50 та знищила його

Також в мережі показали ймовірне місце падіння ворожого літака у Краснодарському краї.

“Баян, ТЬІ гдє?” А-50 із позивним “Баян” долітався! Вітаю окупантів “С Днем защитника отечества! Святкувати треба вдома, і так, щоб Баян не порвати! Дякую Головному управлінню розвідки МОУ та усім, хто забезпечив результат! Працюємо далі!Разом до перемоги! – прокоментував радісну подію Командувач Повітряних Сил Микола Олещук

Спікер Повітряних сил ЗСУ потролив путіна через ікону для «захисту» російських літаків.

‘Кажуть, дешева копія, тому не працює’, – написав Юрій Ігнат у коментарі до опублікованого відео.

Два дні тому путін подарував головному командуванню Повітряно-космічних сил Росії копію ікони «Спас Нерукотворний».

Тим часом,оперштаб Кубані повідомляє, що близько 20:00 в районі хутора Трудова Вірменія Канівського району сталося падіння двох літальних апаратів.

Після прибуття пожежних підрозділів встановлено, що горить літальний апарат та очерет, площа пожежі приблизно 250 м.кв. Загрози житловим будинкам нема, постраждалих серед мешканців хутора також немає. Наразі триває ліквідація пожежі. Залучено 40 осіб, 14 одиниць техніки. На місці також працюють правоохоронні та спеціальні служби, – заявили в оперштабі

Нагадаємо: 14 січня цього року Повітряним Силам також вдалося збити літак А-50 Це дуже жирна “пташка” і “штучний товар”. Для росіян – велика втрата! У ГУР України уточнюють, що сьогодні збито літак А-50У — це модернізована версія повітряного судна. Коштує такий літак близько $350 млн.

Ще новини України: Вранці 17 лютого Повітряні сили знищили одразу три російських винищувачі – стало відомо, на якому напрямку