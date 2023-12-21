Україна перейшла до «плану Б» через затримку західної допомоги. Про це заявив голова Мінфіну Сергій Марченко, виступаючи на заході Центру економічної стратегії, передає НСН з посиланням на «Слово і Діло».

Міністерство фінансів не має впевненості в тому, що Україна отримає від союзників необхідні обсяги допомоги в січні-лютому. Щоб подолати затримку, відомство запустило «план Б».

Марченко повідомив, що для покриття бюджетних видатків влада має намір задіяти внутрішні ресурси.

Механізм «плану Б» вже діє. Максимально наближатимемо ресурси, які можемо наблизити до січня-лютого. Це авансова виплата дивідендів, збільшення обсягу запозичень та інші заходи. Ситуація не є критичною, просто є розуміння, що нам потрібно буде максимально покладатися на внутрішній ресурс, – заявив міністр

Марченко додав, що Мінфін упевнений у тому, що союзники виділять необхідну фіндопомогу незабаром. Проте кошти навряд чи надійдуть на рахунки вже у перші місяці 2024 року.

Але єдине, що нас зараз турбує – ритмічність та своєчасність надходжень, – наголосив глава Мінфіну.

Україна перейшла до «плану Б» через затримку західної допомоги: відео

Україна перейшла до «плану Б» через затримку західної допомоги – Мінфін

Нагадаємо, раніше ми повідомляли: Україна перейде до «плану Б», якщо Захід не виділить допомогу до кінця року – ОП

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