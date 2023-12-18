Українська влада застосовуватиме «план Б», якщо Захід не виділить допомогу до кінця року.

Про це радник президента України Олег Устенко повідомив в ефірі телемарафону, передає НСН з посиланням на NV.

Водночас Устенко сподівається, що Євросоюз виділить нову фінансову допомогу до 25 грудня.

«Якщо не буде підтримки у перші дні січня — потрібно переходити до плану Б. Він може бути багаторівневим, але я вважаю, що на першому етапі достатньо звернутися до внутрішнього ринку за запозиченням капіталів», зазначив він.

Устенко зауважив, що дефіцит державного бюджету у 2024 році орієнтовно складатиме 40 млрд доларів. Радник президента наголосив, що для України дуже важливою є регулярна допомога від партнерів.

«Україна може отримати $10 млн від заморожених російських активів першим траншем. Гроші планують спрямувати на фінансування дефіциту державного бюджету», додав він.

Нагадуємо, 6 грудня законопроєкт про фінансування допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню на суму близько $106 млрд не пройшов процедурне голосування в Сенаті США через вимоги республіканців щодо більш жорсткої міграційної політики.

Перед голосуванням президент США Джо Байден закликав Конгрес терміново ухвалити пакет допомоги Україні, аби США не довелося відправляти американські війська воювати з російськими.

Причиною блокування допомоги Україні з боку республіканців є їхнє прагнення посилити кордон з Мексикою та розглядати це питання в прив’язці до допомоги Україні та Ізраїлю. Саме в питанні кордону та міграції республіканці та демократи не можуть дійти згоди.

Водночас 18 грудня видання The Hill зазначило, що республіканці та демократи в Конгресі США повідомили про позитивні зміни в переговорах з питань безпеки кордонів, що стало основою для ухвалення рішення про надання допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню.

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