«Воєнні рейки»: українцям доведеться скоротити споживання товарів та послуг – Мінфін

З переходом економіки України на «воєнні рейки» громадянам доведеться скоротити рівень споживання товарів та послуг у декілька разів. Це потрібно задля перемоги.

Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко, передає НСН з посиланням на УНІАН.

Він зауважив, що українська економіка має перейти на «воєнні рейки». І під цим терміном варто розуміти не лише збільшення виробництва озброєнь, а й усвідомлення суспільством того факту, що триває війна.

На жаль, ми поки що живемо у такій досить специфічній реальності, коли у нас все добре, у нас є стабільність макроекономічна, курсова. Але ця реальність потребуватиме корекції, якщо ми дійсно хочемо перейти на військові рейки, каже міністр.

За словами Марченка, українцям варто зменшити споживання товарів та послуг «в декілька разів». Він зазначив, що українці споживають багато імпорту, що позначається на загальному економічному потенціалі України.

Чи готове до цього суспільство? Я думаю, що на цьому етапі поки що не готове. Але це та реальність, яка потенційно може бути. Це можуть бути інші податкові режими, можуть бути інші видаткові режими. Ми до цього маємо готуватися. І думаючи про 25-й рік, маємо закладати відповідні сценарії, попереджає голова Мінфіну.

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