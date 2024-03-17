У Дніпрі простилися з командиром полку «Цунамі» бригади Нацполіції «Лють» Олександром Гостіщевим

У Дніпрі 17 березня простилися з командиром полку «Цунамі» бригади Нацполіції «Лють» Олександром Гостіщевим, який загинув внаслідок ракетного удару по Одесі. Він був родом з Дніпра.

Фото з церемонії прощання оприлюднила Національна поліція, передає НСН.

41-річний поліцейський загинув під час ракетної атаки ворога по Одесі. Він був родом з Дніпра, де живуть його рідні та друзі.

Він завжди вів за собою людей. Дніпро, Львівщина, Одещина, населені пункти прифронтових областей – тут він жив, працював, захищав, тут його знають та люблять. На жаль, війна забирає найкращих,- сказав очільник Нацполіції Іван Вигівський

Він подякував матері загиблого, яка виховала справжнього Героя, висловив їй співчуття та підтримку, яку і надалі готова надавати вся поліцейська родина.

Свій бойовий шлях підполковник поліції розпочав у 2014 році бійцем батальйону «Дніпро-1». Став командиром роти, брав участь у боях на Донеччині. Завдяки успішній роботі батальйону тоді вдалося вивести з оточення в Іловайську військовослужбовців ЗСУ.

З початком повномасштабного вторгнення росії поліцейського призначили командувачем зведеного батальйону поліції Одеської області «Цунамі».

У 2023 році на базі батальйону було створено штурмовий полк «Цунамі», який увійшов до складу об’єднаної штурмової бригади Національної поліції «Лють». Бійці полку разом з підрозділами сил оборони України брали участь у звільненні с. Кліщіївка, що на Бахмутському напрямку, а також у бойових діях біля Майорську, Курдюмівки та Богданівки.

Вічна пам’ять та шана Олександру Гостіщеву. Він завжди буде в наших серцях, в наших думках і молитвах, – йдеться у повідомленні

У Дніпрі простилися з командиром полку «Цунамі» бригади Нацполіції «Лють»: фото

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