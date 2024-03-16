Рятувальна операція на місці ракетного удару в Одесі завершена – стала відома кількість жертв і поранених (оновлено)

Пошуково-рятувальна операція на місці ракетного удару в Одесі завершена. Названо кількість загиблих і постраждалих

Оновлено о 13.16:

“Сьогодні, 16 березня, в лікарні від важкого поранення загинув ще один працівник ДСНС, ще одна жертва вчорашнього російського удару по Одесі”, – повідомив голова МВС Ігор Клименко.

Наразі відомо про 21 загиблого внаслідок вчорашнього удару. Ще більше 70 людей отримали поранення, також є й ті, хто перебуває у важкому стані.

Як пише ДСНС, в лікарні помер 39-річний водій-пожежник Віталій Алимов. Чоловік отримав важкі поранення внаслідок повторного ворожого удару.

“Медики робили все можливе, але врятувати нашого колегу не вдалося”, – додає ДСНС.

Раніше ми писали, що внаслідок ракетного удару по Одесі загинуло 20 людей, в лікарнях перебувають 40 осіб, які постраждали, 9 з них у важкому стані.

Про це начальник пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк розповіла в ефірі телемарафону, повідомляє НСН.

“Станом на північ завершено пошуково-рятувальну операцію на місці ракетного удару по Одесі. На жаль, продовжуються уточнення ще постраждалих та загиблих, ці цифри змінюються, відстежуємо їх на ресурсах ДСНС і обласної військової адміністрації”, – зазначила Гуменюк.

В Одеській ОВА повідомили, що станом на 9 ранку в медустановах продовжують лікування 40 осіб, які постраждали в результаті ракетної атаки. З них 9 поранених у важкому стані.

“Сьогодні в місті та області оголошено жалобу за 20 загиблими, внаслідок наймасовішого за кількістю жертв російського теракту в Одесі. Ще раз висловлюю щирі співчуття родинам загиблих”, – додав голова ОВА Олег Кіпер.

Завершена рятувальна операція на місці ракетного удару в Одесі

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