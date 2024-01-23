Ворог прицільно б’є по рятувальникам: за день три атаки. Про це повідомляють у ДСНС, передає НСН.

Ворог прицільно б’є по рятувальникам. Три атаки лише за сьогодні. Один вогнеборець постраждав, – йдеться у повідомленні ДСНС

Зранку внаслідок ракетного удару було пошкоджено будівлю однієї із пожежних частин Харкова. На щастя, постраждалих немає.

На Херсонщині рятувальники працювали на місці пожежі і прямо на них із ворожого безпілотника скинули боєприпаси. Постраждав командир відділення ДСНС. Зараз він у лікарні. Також пошкоджено автоцистерну.

У Нікополі безпілотник влучив на територію пожежної частини. Загорілося службове авто, у приміщенні пошкоджено вікна. На щастя, всі живі.

То проти кого воює ця “недокраїна”? Проти мирних громадян? Дітей? Вогнеборців? Тримаємося! Боремося! – йдеться у повідомленні ДСНС

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