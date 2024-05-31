«Коли вони це зрозуміють, вони залишать ЗАЕС»: Петро Котін зробив заяву

Президент «Енергоатому» Петро Котін зробив заяву щодо того, коли, на його думку, росіяни залишать ЗАЕС.

Перезапустити ЗАЕС неможливо, а росіянам нічого окрім проблем вона не принесе. Так вважає президент Енергоатому Петро Котін, передають Новини України – НСН.

За словами Котіна, зараз ситуація на Запорізькій АЕС подібна до тієї, що склалася на ЧАЕС на початку повномасштабного вторгнення росії. Тоді окупанти захопили атомний об’єкт і, врешті-решт, зрозуміли, що ніякого сенсу в цьому немає. Лише проблеми.

Про це нагадав керівник АТ «НАЕК «Енергоатом» Петро Котін під час спілкування з журналістами.

За його словами, перезапустити тимчасово окуповану Запорізьку АЕС загарбникам заважає багато чинників, зокрема:

втрата води в Каховському водосховищі;

відсутність ліній електропередачі;

брак кваліфікованого персоналу.

«Коли вони це зрозуміють, вони залишать ЗАЕС»

Крім того, ядерне паливо на ЗАЕС вичерпало свій ресурс експлуатації.

«Коли до божевільного політичного керівництва рф нарешті дійде, що перезапустити ЗАЕС технічно неможливо, і Запорізька АЕС окупантам нічого крім проблем не принесе, я думаю, тоді вони залишать нашу станцію», – сказав Петро Котін

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