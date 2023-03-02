Вона виглядає молодше за доньку – як у 43 виглядати на 18

Вона ніколи не зверталася до косметологів, пластичних хірургів, не користувалася новинками сфери краси. Б’юті-індустрія її взагалі не цікавить. Жінка поділилася чому вона виглядає молодше за свою доньку і як виглядати на 18.

Дивно, але дехто починає швидко старіти, а в декого, ніби навіть з роками врода не в’яне і роки ніби йдуть повз таку людину. Як вдається так зберігати молодість?

Ніні Куцин із Хуста 43 роки. Вона ніколи не зверталася до косметологів, пластичних хірургів, не користувалася новинками сфери краси. Б’юті-індустрія її взагалі не цікавить. Жінка просто виконує свою роботу, обожнює власну родину і живе насиченим та дуже активним життям. Зізнається: максимум, що може собі дозволити – накрутити кучері, нафарбувати очі, нігті та губи. Навіть креми – це не її фішка.

Тож як їй вдається мати настільки молодий вигляд і таку яскраву привабливу зовнішність? Про це вона поділилася з «Карпатським об’єктивом».

Уся справа в генетиці?

Ніхто з незнайомих людей не вірить у те, що Ніні Куцин – 43 роки. Лише знайомі родини підтверджують, що це – правда. Особливих секретів такої вражаючої подоби жінка не розповідає, передусім переконана, що в неї такі гени.

«Мій дід у 70 років здавався 50-річним. У нього не було жодного сивого волоска на голові. І якби не нещасний випадок, можливо, жив би і до сьогодні і дивував би зовнішністю. Бабуся, на жаль, старіти почала рано. Зморшки на її обличчі з’явилися давно, років у 40. А сиве волосся – взагалі у 30. Та, очевидно, я пішла не у неї. Мамі 62 роки, але також гарно збереглася. Їй дають максимум 50. У неї досі ідеальна фігура і дуже мало зморшок. Сивина є, але вона фарбує волосся і її не видно, – ділиться думками хустянка.

Також жінка додає, що в неї є молодша сестра, яка так само на вигляд значно молодша за свій біологічний вік.

«Катрусі 38. Вона вже 18 років живе в Чехії, але може на дискотеки ходити. Там це нормально і взагалі на вік у клубах не дивляться. До сестри залицяються хлопці її доньки. Деколи Злата навіть ревнує матір до кавалерів. До речі, у нас із Марією такого немає. Хоча нас також приймають за сестер, але кажуть, що вона – старша. Це і смішно, і водночас страшенно незручно перед донькою. Коли прийшов до нас свататися теперішній чоловік Марічки, Максим, він очам не міг повірити, що я її мама. Довелося показувати паспорт, де вказано рік народження. Свати, хоч уже були в курсі, однак… побачивши мене, теж оторопіли. Тому мій вигляд деколи стає причиною досить неприємних ситуацій. Єдине тішить, що чоловік у мене мудрий і не ревнує. Та й що ревнувати… я його одного кохаю і працюю разом із ним – у нас сімейний бізнес. Тому заглядатися на інших немає ні часу, ні бажання», – переконує закарпатка.

Але є й тонкощі як виглядати на 18! Які ж вони?

Але у зовнішності Ніни Куцин не все так однозначно. Є у жінки уже ж деякі секрети, яких вона дотримується щодня. Каже, що саме так робить її мама і колись робив дід.

«Перше, що я можу сказати, це – кожному з нас дуже потрібна активність. Проста фізична активність. Вона змушує організм краще переварювати їжу і робить нас сильнішими, витривалішими, енергійнішими. Маю на увазі не роботу на змор, коли людина працює понад силу. Від такої праці навпаки можна постаріти раніше часу. Подивіться на фото людей 100 років тому. Вони неймовірно важко трудилися на полях, із худобою, вдома… тримали величезне господарство… і вже жінки у 40 років були справжніми бабусями. Тепер у 40 лише життя розпочинається і жінка повна сил, вродлива та доглянута… Тому, як кажуть чехи, що «много – то не здраво». Але й багатогодинне просиджування перед телевізором чи з телефоном у руках також є недопустимим, до здоров’я таке теж не призводить. І при цьому не лише псується зір, але й набирається зайва вага, яка потім викликає багато супутніх проблем із організмом. Тому просто пораджу рухатися. Коли є змога, не їдьте на машині, пройдіться пішки, давайте навантаження на ноги, руки, спину, прес живота. Якщо у вас розумова праця, щиро рекомендую робити зарядку. І ходити до тренажерного залу та витрачати кошти зовсім не обов’язково. У мережі можна знайти багато різних курсів і обрати свій, усе виконуючи вдома», – запевняє пані Ніна.

Але крім цього правила у неї є ще й інші цікаві лайфхаки.

«Контрастний душ та обливання холодною водою. Це робить шкіру пружною, гарною і молодою. Як на мене, це – одна із найбільш дієвих порад для того, аби на шиї не робилися складки, щоки не обвисали, а біля очей та роту не утворювалися зморшки, аби вам не було соромно влітку з’явитися на будь-якому пляжі у купальнику. У нас обливаються всі, навіть чоловік та донька. Мої батьки також так роблять до сьогодні. А дід взагалі взимку ходив босоніж по снігу, бо запевняв, що такі процедури покращують циркуляцію крові та не лише загартовують, але й оздоровлюють організм. Сама я таке не практикую, але босоніж по городу ходжу ціле літо. Важливий контакт із землею, яка є не лише нашою годувальницею, але й елементом, із якого ми отримуємо енергію. Мені відомі навіть практики зцілення за допомогою ґрунту, але не буду їх переповідати, бо потім хтось почне застосовувати, людині не піде, вона щось не так зрозуміє, не так зробить… і звинуватить у всьому мене», – наголошує жінка.

Охоче дає Ніна Куцин ще одну пораду.

«Важливо те, із чого ви починаєте ранок. Їжа – це як бензин для автомобіля: що заллєте – так і поїде. Мої батьки зранку снідають вареним яйцем. Я – кашами. Але перед тим неодмінно випиваю склянку холодної води зі шматочком лимону. Лише через хвилин 20-30 снідаю. Також дуже корисно зранку їсти свіжі овочі та фрукти. Не консервовані, а саме свіжі. На зиму я всі дари природи заморожую і коли мені потрібно, заздалегідь виймаю з морозильної камери та роблю чи салати, чи десерти. Взагалі сирої зеленини цілий рік їм багато. Сама для родини вирощую мікрогрін (проростки пшениці, вівсу, соняшника чи інших злаків). Це – суперфуди і вони дуже корисні. Намагаюся дотримуватися здорового харчування і вживати якомога менше смаженого та жирного. Хліба також їм небагато – максимум один шматок на добу. Каву колись пила, зараз – практично ні. Перейшла на натуральні соки та коктейлі. А от тортики та тістечка – моя єдина слабкість і я саме в цьому собі не відмовляю. Не можу сказати, що ласую ними часто, але приблизно раз на місяць собі дозволяю щось солоденьке і шкідливе», – посміхаються хустянка.

Жінка наголошує, що ніколи в житті не була у салоні краси, не користувалася послугами косметолога, не нарощувала вії, не робила собі «уколів краси», навіть не наносила на обличчя ніякі абсолютно креми.

«Колись підлітком у мене були прищі. Дуже багато прищів… Я була у дерматолога і мені виписали якийсь крем. Я намастила ним обличчя і… більше протягом тривалого часу не могла на себе навіть у дзеркало дивитися. Прищі перетворилися на великі гнійники і я перелякалася, коли побачила своє відображення. Навіть у школу цілих два тижні не ходила, поки це все хоч трохи не загоїлося. Із того часу дала собі слово – ніколи не користуватися кремами навіть у лікарських цілях! Хіба що від опіків собі купувала, коли узвар на себе перекинула. Але це було тільки раз у житті. Знаю, що зараз широко рекламуються різні креми від зморшок, для всяких типів шкіри. Та я в таке не вірю і мені цього не потрібно! Тепер нарешті у мене шкіра така, як сама хочу. Для чого її псувати і забивати капіляри незрозуміло чим!», – зізнається вона.

На думку пані Ніни, природну красу людини не замінить жодна косметична процедура.

«Нині просто треш, що роблять дівчата з губами. Вони втрачають індивідуальність і всі стають схожими одна на одну, наче під копірку. Те ж саме витворяють із бровами та віями. Усе розумію, всякі там корекції – це глибоко особиста справа кожного. Не засуджую! Але ні я, ні моя донька до таких процедур не вдаємося. Я навіть волосся ніколи не фарбувала! Так, косметикою користуюся, нігті фарбую. Очі та губи – також. Однак переконана, що потрібно пам’ятати про розумний баланс!», – наголошує закарпатка.

Усім землячкам Ніна Куцин щиро бажає залишатися гарними, молодими та найважливіше – любити себе і приймати власну зовнішність такою, якою вона є, бо, як запевняє сама ж, «некрасивих жінок не буває»!

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