Без шкіри і волосся: передозування вітаміну довело 13-річних сестер до жахливого стану

Двоє 13-річних сестер на Львівщині потрапили до лікарів у жахливому стані. Передозування вітаміну А викликало у підлітків повне випадіння волосся та відшарування шкіри. Про цей інцидент розповідають у Західноукраїнському спеціалізованому дитячому медичному центрі, передає НСН.

13-річні двійнята звернулись до медичного закладу з незвичною проблемою. В обох дівчаток раптово випало усе волосся, а шкіра на обличчі та тілі лущилась і відшаровувалась пластами. З’ясувалось, що причиною хворобливого стану підлітків став надлишок вітаміну А.

Мама дівчаток розповіла, що усе почалось із їхнього бажання схуднути. Спершу вона підтримала доньок, які мали надмірну вагу, і навіть допомагала їм правильно харчуватись. За кілька місяців їм вдалось скинути вагу, проте мама зауважила, що донечки стали замкнуті, спілкувались неохоче. Однією із причин, на думку мами, міг стати сум за татом, який у лютому 2022 року став на захист країни. Також депресію у дівчат пов’язувала із недостатністю вітамінів внаслідок схуднення.

Лікар, з яким радилась родина, призначив вітамін А. Мама придбала препарат, привезений з-за кордону, і не правильно розрахувала потрібну дозу. До того ж, вітаміни виявились смачними. І дівчатка ціле літо потай від мами ласували цими «ведмедиками».

З’ясувалось, що діти тривалий час приймали таку кількість вітаміну, яка у 300 разів перевищує гранично допустиму добову дозу для підліткового віку.

Проблеми із здоров’ям почались із лущення шкіри – на обличчі, шиї, руках. Згодом стало випадати волосся, аж до повного облисіння. Їх почав турбувати сильний біль голови і кінцівок.

Передозування вітаміну призвело до важких наслідків

Фахівці, до яких спершу звернулась мама, встановили невтішний діагноз: дифузна алопеція невідомого генезу. Трихолог сказала, що дівчатка можуть назавжди залишитися без волосся.

На щастя, один із знайомих порадив мамі звернутись до фахівців Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру.

«Дівчатка на момент звернення були у поганому стані, з ознаками запальних змін в аналізах. Лікарі педіатричного відділення запідозрили токсичну дію невідомої речовини. Адже в обох дівчат була однакова клінічна картина, схожа на отруєння. Ми зробили аналізи на мікроелементи, що можуть викликати алопецію – ртуть, свинець, миш’як, талій. Але усі вони виявились негативними. Розуміння, що це може бути хронічний гіпервітаміноз вітаміну А прийшло після прискіпливого розбору анамнезу», – розповіла педіатр-гастроентеролог Центру Віта Волощук

Тривале перевищення дозування спричинило токсичність. Крім дерматологічних проблем, надмірний прийом вітаміну призвів до порушення роботи печінки, з’явились ознаки остеопорозу, погіршився психоемоційний стан.

«Нам вдалось стабілізувати стан дівчаток. Однак специфічного антидоту не існує. Лікування цього стану – це відміна препарату та час для відновлення», – повідомила Віта Волощук

«Зараз у дівчаток уже почало відростати волосся. Дівчатка радіють, а мама ще трохи хвилюється. Боїться, що хвилювання за пораненого на фронті татка повернуть проблеми. Проте наші фахівці запевняють, що цього не станеться. Адже алопеція у дівчаток має зовсім інші причини», – зазначається у повідомленні

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