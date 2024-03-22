Росіяни можуть спробувати повторно вдарити по ДніпроГЕС. Таку заяву озвучили Сили оборони півдня.

Росіяни можуть спробувати повторити удари по найбільшій гідроелектростанції України — Дніпровській (ДніпроГЕС) у місті Запоріжжя. Про це сьогодні, 22 березня, в ефірі телеканалу FREEДОМ сказала начальниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, передає НСН

Очевидно, що вони вже “випробували” в певному сенсі цей напрямок і, в принципі, можливі повторні удари. Це серйозний сигнал для наших партнерів, щоб вжити заходів та забезпечити нас засобами захисту, про які говориться на всіх рівнях, — протиракетної, протиповітряної оборони, які дадуть змогу захищати і ось такі важливі об’єкти критичної інфраструктури. За висновками фахівців, зараз нічого не загрожує електростанції, і, в принципі, сама гребля досить міцна, — сказала вона

Речниця нагадала, що росіяни до цієї атаки робили інформаційні вкидання, що нібито Сили оборони готуються підірвати ДніпроГЕС. На думку Гуменюк, удар по ДніпроГЕС за допомогою ракетного озброєння був спрямований на те, щоб створити максимальну напругу в регіоні.

На жаль, у цій атаці є і загиблі, і постраждалі в Запорізькій області. Тому що, намагаючись вдарити по конкретному об’єкту, ворог усе-таки, маючи поправки в ракетах, потрапляв й по житлових кварталах. Кілька будинків просто знищено повністю. На жаль, двох людей розшукують, вони вважаються зниклими безвісти. Це черговий приклад терору росіян по мирних жителях, — сказала Гуменюк

Росіяни можуть повторно вдарити по ДніпроГЕС – Сили оборони півдня

Зазначимо, що вже відомо про 20 поранених внаслідок російської атаки по Запоріжжю.

Також стало відомо, що серед загиблих 8-річна дівчинка та 35-річний чоловік – донька та батько. Обірвала ранкова ворожа атака і життя 62-річного чоловіка – водія тролейбуса, що рухався греблею ГЕС. Пасажирів у транспорті не було. Чоловік згорів у тролейбусі.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли:

Ще новини України: Що відбувається біля Роботиного на Запоріжжі: відповідь Сил оборони