Удар по ДніпроГЕС: стався витік нафтопродуктів, відпрацьовуються режими спрацювання води з водосховища

У ДніпроГЕС поцілили 8 ракет, ураження дуже значні. Наразі небезпеки для цивільного населення немає, але Укргідроенерго відпрацьовує різні режими спрацювання води з водосховища. Крім того стало відомо про потрапляння нафтопродуктів в річку Дніпро.

Про кількість ракет заявив у п’ятницю в ефірі телемарафону Керівник департаменту протидії злочинам в умовах збройного конфлікту Офісу Генпрокурора Юрій Бєлоусов, передає НСН.

За словами Юрія Бєлоусова, начальника управління з питань протидії злочинності в умовах збройного конфлікту Офісу Генпрокурора, у Дніпровську ГЕС влучили 8 ракет.

Сьогодні Запоріжжя було під наймасовішою атакою – тільки в саму ГЕС влучили 8 разів, тобто 8 ракет, які потрапили у цей надзвичайно важливий для України об’єкт, який містить не тільки енергетичну потужну складову, але й виконує інші функції. І всі ми розуміємо можливі наслідки – Україна вже переживала наслідки від ураження схожого об’єкту. Наразі, наскільки я знаю, з даних, які ми отримали, небезпеки для громадян немає, об’єкт дійсно виведений з ладу. Я сподіваюся, що наші колеги з дотичних відомств зроблять все можливе для його відновлення, але ураження дуже значні – сказав Бєлоусов.

Керівник департаменту протидії злочинам в умовах збройного конфлікту додав, що загалом із 24 лютого 2022 року росіяни неодноразово атакували вже 136 об’єктів енергоструктури.

Відпрацьовуються режими спрацювання води з водосховища

Надали свіжу інформацію щодо ситуації на Дніпровській ГЕС і в Гідроенерго.

Маємо значні втрати реконструйованого та модернізованого обладнання ДніпроГЕС, – заявили у відомстві

В ефірі телемарафону Єдині новини на ICTV гендиректор Укргідроенерго Ігор Сирота прокоментував ситуацію щодо ранкового обстрілу станом на 12:00 22 березня.

Ось що він сказав:

На станції працюють аварійні служби та ДСНС. Пожежу локалізовано.

Машинна зала задимлена і немає можливості допустити на місце події фахівців для проведення експертизи пошкоджень гідроспоруди та електричного обладнання.

Відпрацьовуємо різні режими спрацювання води з водосховища.

На кінець дня очікуємо детальнішу інформацію, що нам вдалося зберегти і які потужності зможемо під’єднати до об’єднаної енергосистеми, а що потребуватиме відновлення.

Неналежна реакція світової спільноти на катастрофу з Каховською ГЕС призвела до сьогоднішньої ситуації. Якби були раціональні рішення, та санкції міжнародної спільноти, ворог би не наважився знову бити ракетами по наших гідроспорудах, – заявив Ігор Сирота

Стався витік нафтопродуктів

Внаслідок потрапляння до ДніпроГЕС стався масштабний витік нафтопродуктів у Дніпро, — заявила Держекоінспекція

Ще новини України: Ми втрачаємо станцію: Укргідроенерго про удари по ДніпроГЕС