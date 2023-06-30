Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний відповів на ядерні погрози Росії. Він заявив, що це його не зупинить на шляху до звільнення всіх українських територій

Про це повідомляє НСН з посиланням на Залужного в інтерв’ю The Washington Post.

Видання зазначає, що найгірший сценарій, який може розглядати головнокомандувач ЗСУ – це загроза ядерного удару Росії. Також, за даними розвідки, росіяни можуть готувати теракт на окупованій Запорізькій АЕС.

Проте Валерій Залужний різко відповів на погрози РФ та російського диктатора Володимира Путіна.

“Мене це зовсім не зупиняє. Ми робимо свою роботу. Всі ці сигнали чомусь надходять ззовні: “Бійтеся ядерного удару”. Ну що, нам здаватися?” – сказав він.

Валерій Залужний різко відповів на ядерні погрози Росії

Що цьому передувало

Нагадаємо, російські чиновники, пропагандисти та і сам диктатор Путін неодноразово погрожували Україні ядерною зброєю. Пропагандисти стверджували, що нібито ядерна держава не може програти у війні.

Проте керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов вважає, що росіяни не застосують ядерну зброю, а президент Володимир Зеленський закликав світ жорстоко реагувати на подібні погрози РФ.

Також нещодавно Володимир Зеленський повідомив, що окупанти можуть здійснити теракт на Запорізькій АЕС з викидом радіації. Він наголосив, що росіяни вже підготувалися до нього.

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