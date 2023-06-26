Путін може підірвати Курську АЕС, оголосити катастрофу і припинення війни – Піонтковський

Путін може підірвати Курську АЕС, а не застосувати ядерну зброю, вважає політолог із Вашингтону Андрій Піонтковський.

Про це він сказав в ефірі телеканалу “Еспресо”, передає НСН.

“Вірогідність застосування Росією ядерної зброї наближається до нуля”, заявив Піонтковський.

І навів чотири причини, чому так вважає.

“Мої чотири так званих “ні” від Піонтковського. По-перше, це нічого не змінює у перебігу війни. Припустімо, він вдарить по якомусь українському місту, або, як тепер пропонують, по польській Познані, для того, щоб Америка, як вони розраховують, продемонструвала свою безпомічність, не відповівши. І тоді вона розвалиться. Цікавий, до речі, підхід до виправдання своїх злочинів, як Путін сказав: ми помстимося Заходу за їх минулі та майбутні злочини. По-друге, Путіну пояснили американці ще в жовтні, що буде за цей удар. Путіна просто вб’ють. Ще одна причина. Путін не має кнопки, яку можна натиснути, щоб завдати ядерного удару. Ця ядерна кнопка – це метафора. Ядерний удар вимагає взаємодії дюжини офіцерів генерального штабу, рядових військ і так далі. Наступна причина – це категорична позиція Китаю, який дуже жорстко забороняє їм це робити. Але, бачите, от таким ударом по Запорізькій ГЕС майже всі причини знімаються, зазначив Піонтковський.

За словами політолога, Путін розлючений тією дією причин, які забороняють йому використовувати ядерну зброю.

“Більш вірогідно, що Путін може підірвати на території Росії Курську АЕС. І оголосити велетенську катастрофу в Росії й припинення війни. Те, що він не здатен, боїться і не зможе здійснити ядерний напад, посилює шанси його компенсаторної якоїсь іншої катастрофи, на яку він може наважитись”, сказав він.

Окрім того, є ще й інші опції схожих катастроф, вважає Піонтковський.

“Титановий завод в Криму. Якщо Крим втрачається, пропадає, тоді до чортової матері, передамо його зараженим. Це серйозніше, ніж ядерна зброя”, підкреслив Піонтковський.

Піонтковський вважає, що Путін може підірвати АЕС у Курську. Відео

Нагадуємо, 22 червня гендиректор МАГАТЕ Гроссі після відвідин ЗАЕС сказав, що обстановка там є вкрай нестабільною.

Президент Володимир Зеленський заявив, що розвідка отримала інформацію про те, що Росія розглядає сценарій терористичного акту на тимчасово окупованій ЗАЕС, який спричинить викид радіації. Також він наголосив, що світ має достатню силу, щоб запобігти будь-яким радіаційним інцидентам і тим більше радіаційній катастрофі – треба тиснути і діяти.

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