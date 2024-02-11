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В ЗСУ нові звільнення і призначення: Зеленський призначив 4 командувачів

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В ЗСУ нові звільнення і призначення: Зеленський призначив 4 командувачів

В ЗСУ нові звільнення і призначення 11 лютого: Зеленський призначив чотирьох командувачів, передає НСН.

Президент Володимир Зеленський призначив командувачів Сил тероборони, Десантно-штурмових військ, Сухопутних військ та Обʼєднаних сил.

Про це йдеться в указах, опублікованих на сайті Офісу президента 11 лютого.

  • Так, глава держави звільнив Сергія Наєва з посади командувача об’єднаних сил ЗСУ, а на його місце призначив Юрія Содоля.
юрій содоль

Юрій Содоль

  • Президент також призначив Олександра Павлюка командувачем Сухопутних військ Збройних Сил України замість Олександра Сирського, який став Головнокомандувачем ЗСУ.
олександр павлюк

Олександр Павлюк

  • Крім того Зеленський призначив Ігоря Плахуту Командувачем Сил територіальної оборони Збройних Сил України.
ігор плахута

Ігор Плахута

  • Президент Володимир Зеленський призначив Ігоря Скибюка командувачем Десантно-штурмових військ Збройних Сил України, а Максима Миргородського звільнив з цієї посади.
ігор скибюк

Ігор Скибюк

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