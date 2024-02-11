В ЗСУ нові звільнення і призначення: Зеленський призначив 4 командувачів

В ЗСУ нові звільнення і призначення 11 лютого: Зеленський призначив чотирьох командувачів, передає НСН.

Президент Володимир Зеленський призначив командувачів Сил тероборони, Десантно-штурмових військ, Сухопутних військ та Обʼєднаних сил.

Про це йдеться в указах, опублікованих на сайті Офісу президента 11 лютого.

Так, глава держави звільнив Сергія Наєва з посади командувача об’єднаних сил ЗСУ, а на його місце призначив Юрія Содоля.

Президент також призначив Олександра Павлюка командувачем Сухопутних військ Збройних Сил України замість Олександра Сирського, який став Головнокомандувачем ЗСУ.

Крім того Зеленський призначив Ігоря Плахуту Командувачем Сил територіальної оборони Збройних Сил України.

Президент Володимир Зеленський призначив Ігоря Скибюка командувачем Десантно-штурмових військ Збройних Сил України, а Максима Миргородського звільнив з цієї посади.

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