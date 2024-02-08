Зеленський призначив Сирського Головнокомандувачем ЗСУ. Про це він повідомив у своєму вечірньому зверненні 8 лютого, передає НСН.

Президент подякував Залужному, якого було звільнено з посади Головкому. А також заявив, що запропонував йому залишитися в команді.

Нижче – текст звернення Зеленського.

«Я вдячний генералу Залужному за два роки захисту. Я вдячний за кожну перемогу, яких ми досягли разом і завдяки всім українським воїнам, які героїчно витягують цю війну на собі.

Відверто поговорили сьогодні про те, що потребує змін в армії. Термінових змін. Я запропонував генералу Залужному бути й надалі разом у команді Української держави. Буду вдячний за його згоду.

Відсьогодні до керівництва Збройними Силами України приступає нова управлінська команда. Я хочу, щоб бачення війни було єдиним і в наших воїнів у Роботиному чи Авдіївці, і в Генеральному штабі та на Ставці. Я провів десятки розмов із командирами різного рівня. Зокрема, сьогодні говорив із бригадними генералами Андрієм Гнатовим, Михайлом Драпатим, Ігорем Скибюком та полковниками Павлом Палісою і Вадимом Сухаревським.

Усі вони розглядаються на керівні посади в армії та служитимуть під проводом найбільш досвідченого українського командувача. Він має успішний досвід захисту – провів Київську оборонну операцію. Він має також і успішний досвід наступу – Харківської визвольної операції.

Я призначив генерал-полковника Сирського Головнокомандувачем Збройних Сил України.

Сьогодні ж говорив із генералами Мойсюком та Забродським. Їх досвід – на службі державі.

2024 рік може стати успішним для України лише за умови ефективних змін в основі нашої оборони, якою є Збройні Сили України».

Сирський: що про нього відомо

Генерал-полковник Олександр Сирський за час повномасштабної війни став одним із найбільш впізнаваних облич українського військового командування.

І хоча він народився в селі Новинки Владимирської області Росії, після проголошення незалежності України почав служити у Нацгвардії, а згодом в ЗСУ.

На початку повномасштабного вторгнення Олександр Станіславович очолював оборону Києва, а потім — керував стрімким контрнаступом ЗСУ на Сході.

Нагадаємо, раніше: Зеленський подякував Залужному за два роки Захисту України