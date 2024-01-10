«Сьогодні я залишаю Сили ТрО» - Герой України, бригадний генерал Сергій Собко заявив про  відставку

Заступник командувача Сил територіальної оборони ЗСУ Сергій Собко, який керував обороною Києва, заявив про свою відставку. Про це він повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці 9 січня увечері, передає НСН.

Начальник штабу — заступник командувача Сил територіальної оборони ЗСУ, бригадний генерал Сергій Собко повідомив, що залишає Сили ТрО з 10 січня.

Собко не уточнив причину своєї відставки.

Хочу сказати лиш одне — я пишаюся, що був долучений до створення окремого роду сил Збройних сил України, а також вдячний всім людям, з якими я працював заради становлення, зміцнення та розвитку Сил ТрО, — написав він

Бригадний генерал згадав, що на початку широкомасштабного вторгнення Сили ТрО за кілька тижнів виросли з 10 до 100 тисяч людей. Більшість бійців не мала раніше військового досвіду і потребувала фахової підготовки. Собко згадав труднощі, серед яких — забезпечення підрозділів їжею, одягом, зброєю та боєприпасами, навчання солдатів і підготовка командирів.

При розгортанні Сил територіальної оборони, виявилося, що те, що виглядало на перший погляд непривабливим і недооціненим, стало предметом гордості. Бо вкладаючи зусилля та час, дбаючи про щось, ти будеш це любити. Ти пишатимешся кожним здобутком, кожною перемогою. Ти бачитимеш поступ, і ви зростатимете разом, — каже Собко

За його словами, більшість із тих, хто став до лав Сил ТрО, не мали раніше військового досвіду. Вони пішли за покликом серця, щоб захистити свій дім. Окрім базової загальновійськової підготовки, військовослужбовці потребували фахової підготовки, адже потрібні були мінометники, сапери, протитанкісти тощо.

А ще одним викликом стала підготовка командирів. Потрібно було навчити тисячі людей, багато з яких були вчорашніми цивільними і військовий досвід здобували буквально в бою.

Проте пріоритет надавався підрозділам Сухопутних військ. Треба було думати, як це зробити для Сил ТрО, – пише Собко

Так, за його словами, з’явився Вишкіл капітанів – двомісячний курс для командирів рот і офіцерів штабів батальйонів. Спершу тут вивчили навчальні програми – українські, американські та британські, врахували досвід сучасної війни. Відправили інструкторів на навчання у Британію і звернулися до благодійних фондів та бізнесу з проханням підтримати курс фінансово, адже потрібне було і приміщення для навчання, і житло для курсантів.

І от за рік Вишкіл капітанів уже пройшли понад півтисячі офіцерів, які здобули знання та навички, щоб планувати бій і бути лідерами для своїх бійців. Щоб ефективно виконувати бойові завдання і водночас берегти життя, – з гордістю розповідає бригадний генерал

Він каже, що на базі Вишколу капітанів започаткували вишкіл командирів підрозділів ударних безпілотних комплексів, бо від початку було розуміння, що перевага не у кількості, а в навченості та технологічності нашого війська.

Водночас почали проводити курси підготовки командирів взводів та командирів відділень. Завдяки допомозі бізнесу змогли забезпечити все необхідне для проживання та тренування військовослужбовців.

Також регулярно проводили збори командирів та головних сержантів батальйонів і бригад, адже, на думку Собко, для військових лідерів надзвичайно важливо зберігати рівень підготовки, навченості та розширювати світогляд.

Щоб бійці були повністю і, головне, вчасно забезпечені їжею, одягом, зброєю та боєприпасами, а транспорт був справний і заправлений, ми працювали над покращенням і пришвидшенням процесів забезпечення підрозділів. Першими в ЗСУ почали впроваджувати систему електронного обліку SAP за напрямом речового забезпечення. Наші підрозділи завжди були адаптивними до змін у війні. Зокрема у Силах ТрО з’явилися власні «річкові піхотинці» – екіпажі легких човнів, що виконують завдання на воді, – розповідає Собко

Він вважає, що турбота про бійців і командирів, які безпосередньо на полі бою виконують найважчі завдання, повинна бути постійною. Завдяки підтримці бізнесу створили гарячу телефонну лінію, яка працює щоденно з 08:00 до 20:00. Двічі на місяць, за підтримки благодійників, виходить друкований вісник «Спротив», який поширюється в усіх батальйонах уздовж лінії фронту. У центрі кожного номеру – боєць та його потреби. Одними з перших у ЗСУ Сили територіальної оборони започаткували діяльність служби соціального супроводу для військовослужбовців та їхніх сімей.

Ми узагальнювали військовий досвід, готували навчальні матеріали, більшість з яких зараз доступні для всіх на наших інформаційних ресурсах. Все, що ми робили, – заради військовослужбовців Сил ТрО. І найбільше я хочу подякувати їм усім. Для мене велика честь було стояти поруч з бійцями та командирами, – написав генерал

Завдяки тому, що від початку прийшло багато людей без військового досвіду, ми вчилися одне від одного. І цей цивільний досвід став знахідкою і суперсилою, яка дала змогу шукати нетипові рішення та будувати нові взаємини. Я вдячний за це, – написав Собко

Окремо він сказав про своїх Командувачів, кожен з яких, за його словами, відіграв надзвичайно важливу роль для Сил ТрО.

Бригадний генерал Галушкін зробив все, щоб Сили ТрО стали на ноги. Він заклав фундамент. Ми приймали людей одразу до наших військових частин, робили все, щоб наші підрозділи мали хоча б мінімум необхідного для виконання завдань. Генерал-майор Танцюра звів стіни Сил ТрО як інституції. В нас зʼявилася техніка, озброєння, ми суттєво наростили свої спроможності. Зараз ми на рівні із військовими частинами інших видів та родів військ (сил) виконуємо бойові завдання. Наша піхота, артилерія, аеророзвідка та підрозділи ударних безпілотників несуть cмepть вopогам. Досвід служби із моїми Командувачами надзвичайно важливий для мене. Від кожного я багато навчився. І я безмежно вдячний їм за науку і довіру. Командувачі пишалися Силами ТрО, бо кожен з них багато вкладав у їхній розвиток, у їхні спроможності. І я сподіваюся, що новий Командувач так само буде вірити у Сили ТрО. Що він буде тримати дах. Я бажаю йому тільки успіхів та перемог. Бажаю Силам ТрО ще більше зміцнитися і гідно тримати місце серед рівних в родині ЗСУ, – написав Сергій Собко

Герой України Сергій Собко з початком війни на Донбасі у 2014 році виконував бойові завдання на сході як командир батальйону. Після створення у січні 2022 року Сил тероборони ЗСУ Собка призначили начальником штабу — заступником командувача Сил ТрО. На початку повномасштабного вторгнення росії він був одним із керівників оборони Києва. У березні 2022 року Собку надали звання бригадного генерала.

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