2024 рік для України, ймовірно, буде ще складнішим – Тарнавський

2024 рік для України, ймовірно, буде ще складнішим. Так вважає бригадний генерал Олександр Тарнавський, командувач оперативно-стратегічного угрупування військ “Таврія”. Про це він сказав у інтерв’ю ВВС-Україна, передає НСН.

Важко Україні буде, оскільки належить завершувати бойові дії та звільнення територій. За словами Тарнавського, основна мета – повернення під контроль кордонів.

Генерал каже, що противник це розуміє і вживатиме заходів, щоб завадити виконанню цього завдання.

У відповідь на питання про можливість завершення війни наступного року Тарнавський зазначив:

Питання не про завершення війни, а про перемогу. Завершення війни може мати різні форми. Для нас, військових, важлива перемога

Розповідаючи про ситуацію на своєму напрямку, Тарнавський сказав, що вона напружено складна. Ворог активізував свої дії майже по всій лінії бойового зіткнення.

Чітко усвідомлюємо, що його стратегічна мета – це ліквідація української державності. Тому російське керівництво хоче якось реалізувати всі ці наміри на кінець цього року. Як мінімум – це взяття населеного пункту Авдіївка. А більш амбітна мета – це вихід на адміністративні межі Донецької, Луганської областей та захоплення територій на ділянках, втрачених росіянами під час ведення наших наступальних дій на Запорізькому напрямку, – пояснив генерал

Відповідаючи на запитання, чи слід триматися за ті чи інші населені пункти (такі, як Авдіївка чи Мар’їнка, наприклад), Тарнаський зауважив:

Знаєте, коли мені ставлять таке питання, чи є сенс щось тримати або, чи є сенс щось зробити, то я скажу: ми сьогодні боронимо нашу землю. І не шляхом самодурства або ліквідації нашого особового складу, а вмілих дій – маневром, вогнем, переміщенням, введенням противника в оману. Тому сьогодні питання не стоїть так – відійти або що. Ми сьогодні чітко усвідомлюємо, якщо десь все знищено або немає можливості – наше завдання, перш за все, зберегти особовий склад. І ми вживаємо всіх заходів для того, щоб воно було не “любой ценой”.

Чи зайшла ситуація на фронті в глухий кут?

Олександр Тарнавський вважає, що цього не відбулося.

Я думаю, ще ні. На сьогодні вона має точні логістичні результати. Не слід забувати, що ми протистоїмо одній із найсильніших армій, яка має свій відповідний ресурс. Вже майже два роки триває широкомасштабне вторгнення російського агресора, і майже всі аналітики давали нам прогнози, що ми не зможемо утриматися. А якщо і зможемо – то це не більше місяця або двох. І те, що ворог не досягнув до цього часу заявлених цілей, це вже значний успіх українського народу і його війська, – сказав генерал

Що пішло не так під час контрнаступу?

Ми розуміємо, що одна із головних причин – це добре підготовлена оборона. Я скажу, що ворог готувався. І повторюю, що це одна із найсильніших армій світу. Його оборона складалася не з одного, а з декількох рубежів. Противник звів ці оборонні рубежі не за один місяць, а впродовж того періоду, коли ми готувалися до наступальних дій. Тому що розвідка працює цілодобово, – сказав Тарнавський

За його словами, ворог використовує свої сильні сторони – це живу силу, ділянки мінування, підготовлені позиції, а також готовність без жалю кидати на смерть свій особовий склад. Крім того, у росіян перевага в авіації. Дуже велика щільність мінних полів, насиченість бойових порядків ворога, протитанкових засобів, засобів радіоелектронної боротьби та ударних дронів. А також – неможливість використання ЗСУ в повному обсязі броньованої техніки, що ускладнювало активні просування, а також вплинуло на швидкість наступальних дій.

Найголовніше – що наш воїн не злякався, він робив те, що він повинен був робити. Так, воно було повільніше, набагато повільніше, ніж ми бачили це в попередніх війнах, читали в книжках чи нам розказували. Сьогодні змінюється тактика, змінюється співвідношення сил і засобів, змінюються засоби впливу як на військо, яке наступає, так і на військо, яке обороняється, – пояснив генерал

За його словами, зараз Україна активно, і згідно із планом, зводить фортифікаційні споруди. Це окопи, бліндажі, укриття. І вони не гірші, ніж у росіян.

Щодо поведінки ворога Тарнавський зазначив, що росіяни дуже гарно вчаться – на своїх та наших помилках.

Зараз можна казати, що російська армія дуже багато запозичає у нас. Швидко навчається і, напевно, адаптується, копіює ті дії, які у нас найбільш ефективні. Навіть тактичні наші дії ворог бере собі на озброєння. Також ворог нарощує застосування дронів-камікадзе, дуже широко застосовує наземні роботизовані платформи. Останнє використовується в основному для підвезення боєприпасів на позиції. Російські окупанти експериментують – встановлюють на них протитанкові засоби, кулемети. І дуже вони гарно вчаться, в тому числі на наших позитивних діях, – розповів генерал

Що потрібно Україні для ефективного контрнаступу?

За словами генерала, для продовження наступальних штурмових дій українцям важливо мати засоби, для розмінування місцевості. Цього не буває багато. Також важлива підтримка з повітря. І, звісно, людський ресурс.

Завжди є брак ресурсу – як людського, так і технічного. Це у всіх військових частинах і угрупованнях. І скільки б ресурсів не було – цього все одно мало. Те, що для перемоги в цій війні нам реально потрібні додаткові сили та засоби – ми всі це прекрасно розуміємо. Тому що ті люди, які сьогодні виконують завдання, вони мають таке поняття, як втома. Тому їх потрібно підмінити, замінити. А коли ми не маємо ресурсу для заміни – це, на жаль, виснаження для особового складу. Настає моральна втома під час виконання бойових завдань, – сказав Тарнавський

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